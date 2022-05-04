Публициста Александра Невзорова* объявили в розыск

В базе розыска МВД РФ появилась карточка петербургского журналиста и публициста Александра Невзорова.

Указывается, что его ищут по статье УК. Для тех, кто знает, где находится разыскиваемый, указан телефон одного из подразделений ГУ МВД Москвы.

В марте в отношении публициста возбудили уголовное дело о фейках про российскую армию (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ — публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ).



А 22 апреля Минюст внес его в реестр СМИ-иноагентов.



Почти сразу после этого глава СК Бастрыкин потребовал от подчиненных продолжить изучение высказывания публициста в рамках уже возбужденного уголовного дела.

