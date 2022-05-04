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    Публициста Александра Невзорова* объявили в розыск

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    40 комментариев

    В базе розыска МВД РФ появилась карточка петербургского журналиста и публициста Александра Невзорова.

    Указывается, что его ищут по статье УК. Для тех, кто знает, где находится разыскиваемый, указан телефон одного из подразделений ГУ МВД Москвы.

    Фото: МВД России
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    В марте в отношении публициста возбудили уголовное дело о фейках про российскую армию (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ — публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ).

    А 22 апреля Минюст внес его в реестр СМИ-иноагентов.

    Почти сразу после этого глава СК Бастрыкин потребовал от подчиненных продолжить изучение высказывания публициста в рамках уже возбужденного уголовного дела.

    Фото: МВД России

    * Включен в реестр СМИ, «выполняющих функции иностранного агента».

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    Комментарии (40)

    т. Солнышков
    Вообще-то, положа руку на сердце, сама по себе формулировка "фейк об армии" в отношение непричастного к этой армии лица является бредовым бредом и маразматическим маразмом. Если, положим, некто, не являющийся астрономом, станет рассказывать о цветущих на Марсе яблонях и гарной дивчине Аэлите, это ведь не будет никаким фейком, не так ли? Тем более не будет таким, за который следует упекать якобы фейкомета на кичу. То же самое и с гражданским Невзоровым (Ивановым, Петровым, Рабиновичем, Губайдуллиным....). Вот если какой-нибудь ответственный женераль станет нести пургу и рассказывать о том, что в ходе специальной военной операции среди ограниченного контингента (помните такое?) не то что нет ни малейших потерь, а, напротив, восемнадцать человек воскресли, вот такого фейкомета надо сажать. Или если такое же будет вещать журналист из СМИ, принадлежащего государству, ведущему эту операцию, то его тоже можно (нужно!) ввергнуть в узилище. А непричастных гражданских-то за что? Ась?
    Леонтий
    Невзорову теперь назад нельзя.В Израиле много святых мест,хорошая возможность вернуться к вере и перестать богохульствовать.Ему же самому и лучше будет.
    RichiS
    Самое интересное, что все это формальности
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