Сейм Латвии принял закон, который позволяет демонтировать памятник Освободителям Риги

Законопроект о приостановке действия двустороннего договора между Латвией и Россией о мемориальных сооружениях и памятниках поддержал 12 мая сейм республики. Об этом сообщает пресс-служба парламента. Таким образом, власти латвийской столицы устранили юридические препятствия для демонтажа памятника Освободителям Риги и других военных монументов.
Речь идет о 13-й статье протокола к Соглашению между Ригой и Москвой о социальной защите военных пенсионеров РФ, согласно которому Латвия обеспечивает уход, благоустройство и сохранность мемориальных сооружений и мест массовых захоронений воинов на территории республики, а также не препятствует захоронению умерших военных пенсионеров и членов их семей. В сейме отмечают, что продолжат выполнять обязательства в отношении кладбищ, но «изменение геополитических условий и международной практики означает, что Латвия не может и не будет обязана сохранять памятники».
Законопроект вступит в силу на следующий день после его обнародования.
Памятник Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков был открыт в 1985 году. 9 мая этого года большое количество людей возложили к монументу цветы, которые на следующий день коммунальные службы сгребали трактором. В ответ жители города принесли ещё большее количество цветов, а видео разошлись в социальных сетях.