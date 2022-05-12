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    Сейм Латвии принял закон, который позволяет демонтировать памятник Освободителям Риги

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    23 комментария

    Законопроект о приостановке действия двустороннего договора между Латвией и Россией о мемориальных сооружениях и памятниках поддержал 12 мая сейм республики. Об этом сообщает пресс-служба парламента. Таким образом, власти латвийской столицы устранили юридические препятствия для демонтажа памятника Освободителям Риги и других военных монументов.

    Речь идет о 13-й статье протокола к Соглашению между Ригой и Москвой о социальной защите военных пенсионеров РФ, согласно которому Латвия обеспечивает уход, благоустройство и сохранность мемориальных сооружений и мест массовых захоронений воинов на территории республики, а также не препятствует захоронению умерших военных пенсионеров и членов их семей. В сейме отмечают, что продолжат выполнять обязательства в отношении кладбищ, но «изменение геополитических условий и международной практики означает, что Латвия не может и не будет обязана сохранять памятники».

    Законопроект вступит в силу на следующий день после его обнародования.

    Памятник Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков был открыт в 1985 году. 9 мая этого года большое количество людей возложили к монументу цветы, которые на следующий день коммунальные службы сгребали трактором. В ответ жители города принесли ещё большее количество цветов, а видео разошлись в социальных сетях.

    В апреле 1996 года 9-й съезд националистического Движения за национальную независимость Латвии принял резолюцию о сносе памятника Освободителям Риги. В 1997 году его попытались взорвать, после чего Рижская дума выделила 10500 латов на ремонт и ещё 18 тысяч — на благоустройство территории. Позднее парк пытались переоборудовать, но инициатива не получила активной поддержки.

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    Комментарии (23)

    VKuser199962806
    Не удивительно. В Прибалтике столько подонков воевадо на стороне нацисткой Германии.
    dragvs
    Не поддерживаю русофобию, но МИД РФ сделал все, чтобы разжечь эту самую русофобию.
    angel of death
    передать нашей стране методом бережного переноса не судьба? =/
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