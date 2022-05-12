Сейм Латвии принял закон, который позволяет демонтировать памятник Освободителям Риги

Законопроект о приостановке действия двустороннего договора между Латвией и Россией о мемориальных сооружениях и памятниках поддержал 12 мая сейм республики. Об этом сообщает пресс-служба парламента. Таким образом, власти латвийской столицы устранили юридические препятствия для демонтажа памятника Освободителям Риги и других военных монументов.



Речь идет о 13-й статье протокола к Соглашению между Ригой и Москвой о социальной защите военных пенсионеров РФ, согласно которому Латвия обеспечивает уход, благоустройство и сохранность мемориальных сооружений и мест массовых захоронений воинов на территории республики, а также не препятствует захоронению умерших военных пенсионеров и членов их семей. В сейме отмечают, что продолжат выполнять обязательства в отношении кладбищ, но «изменение геополитических условий и международной практики означает, что Латвия не может и не будет обязана сохранять памятники».

