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    Правительство внесло закон, обязывающий агрегаторов такси передавать данные ФСБ

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    7 комментариев

    Правительство России внесло в Госдуму новую версию закона об агрегаторах такси. В частности, документ обяжет службы заказа предоставлять ФСБ доступ к базам данных обработки и передачи. Также службы заказа легкового такси должны будут передавать сведения о перевозках, в том числе о местоположении такси и водителя, в Региональную навигационно-информационную систему. Ранее в заключении Минюста эту норму назвали «трудно реализуемой», однако проект был одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности.

    Помимо прочего правительство предлагает обязать агрегаторы открывать представительства в регионах присутствия, заключать договор с самозанятыми и нести ответственность за причинение вреда пассажиру, если у водителя не было разрешения или оно было аннулировано. Для каждого региона планируется ограничить количество машин и установить реестры перевозчиков, легковых такси и служб заказа.

    Также, согласно проекту закона, легковое такси должно будет иметь на крыше так называемые «шашечки» и опознавательный фонарь оранжевого цвета, а в салоне — устройство контроля за вниманием, усталостью и сонливостью водители.

    По словам председателя общественного совета по развитию такси в регионах России Ирины Зариповой, при создании проекта учитывалось мнение участников рынка.

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    Комментарии (7)

    Денеб
    А нам ещё есть куда расти!
    Slava_Rossii
    КГБ должно знать всё о каждом. Тотальный контроль.
    NoName1234
    Отлично….
    Уже и на такси не поездишь
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