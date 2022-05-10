HS: Финляндия и Швеция могут подать заявки в НАТО на следующей неделе

Финляндия и Швеция собираются вместе подать заявки на вступление в Североатлантический альянс, это может произойти в начале следующей недели, сообщает 10 мая Helsingin Sanomat со ссылкой на источники.
От Финляндии заявку подаст предположительно посол Финляндии в НАТО Клаус Корхонен.
Как ожидается, финские премьер-министр Санна Марин и президент Саули Ниинисте выскажутся на эту тему в четверг, 12 мая.
В Швеции решение принимает правительство, сформированное социал-демократами. Ожидается, что решение объявят 15 мая.
После подачи заявок наступает стадия переговоров. Для вступления новых членов протоколы должны ратифицировать все 30 стран НАТО.
«Фонтанка» писала, что Финляндия и Швеция рассматривают вопрос о вступлении в НАТО и, как отмечают СМИ, могут подать заявки одновременно. Альянс, в свою очередь, будет стараться найти способы принять их «относительно быстро», если страны пожелают присоединиться к нему.