HS: Финляндия и Швеция могут подать заявки в НАТО на следующей неделе

Финляндия и Швеция собираются вместе подать заявки на вступление в Североатлантический альянс, это может произойти в начале следующей недели, сообщает 10 мая Helsingin Sanomat со ссылкой на источники.



От Финляндии заявку подаст предположительно посол Финляндии в НАТО Клаус Корхонен.



Как ожидается, финские премьер-министр Санна Марин и президент Саули Ниинисте выскажутся на эту тему в четверг, 12 мая.



В Швеции решение принимает правительство, сформированное социал-демократами. Ожидается, что решение объявят 15 мая.

