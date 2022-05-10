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    HS: Финляндия и Швеция могут подать заявки в НАТО на следующей неделе

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    19 комментариев

    Финляндия и Швеция собираются вместе подать заявки на вступление в Североатлантический альянс, это может произойти в начале следующей недели, сообщает 10 мая Helsingin Sanomat со ссылкой на источники.

    От Финляндии заявку подаст предположительно посол Финляндии в НАТО Клаус Корхонен.

    Как ожидается, финские премьер-министр Санна Марин и президент Саули Ниинисте выскажутся на эту тему в четверг, 12 мая.

    В Швеции решение принимает правительство, сформированное социал-демократами. Ожидается, что решение объявят 15 мая.

    После подачи заявок наступает стадия переговоров. Для вступления новых членов протоколы должны ратифицировать все 30 стран НАТО.

    «Фонтанка» писала, что Финляндия и Швеция рассматривают вопрос о вступлении в НАТО и, как отмечают СМИ, могут подать заявки одновременно. Альянс, в свою очередь, будет стараться найти способы принять их «относительно быстро», если страны пожелают присоединиться к нему.

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    Комментарии (19)

    LiChaBaTa
    Никто не сделал больше для вступления в НАТО Финов и Шведов, чем Россия.
    VKuser174198221
    надо спешить- пока не "денафицировали".......
    274655793
    убегут не потому что лучше, а просто бежать больше некуда.
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