Свадьба и селфи в пробках с военной техникой. Как Петербург пережил еще один этап подготовки к 9 мая

Днем 5 мая в Петербурге прошла еще одна фаза подготовки к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Но даже перекрытый центр не помешал горожанам наслаждаться весной. Некоторым повезло на свадебные фото в необычном антураже.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Улицы начали перекрывать немного раньше положенного, говорят автомобилисты. Адмиралтейский проспект, судя по картам «Яндекса», эта участь постигла почти на час раньше, чем планировалось: в начале второго. Несмотря на это, к дневному затору перекрытия не привели — автомобилисты долгое время привычно спешили по своим делам.

Репетиция прошла в спокойной обстановке под наблюдением немногочисленных зрителей от мала до велика. Некоторые позволяли себе даже взобраться на военную технику. За происходящим с интересом наблюдали дети. А пара горожан могла воспользоваться случаем и получить действительно необычные кадры свадебной фотосессии.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Но пешеходам все же было проще, чем водителям. Колонна военной техники, кажется, встала в пробку раньше, чем жители Петербурга. На набережной Кутузова и Дворцовой набережной люди спокойно переходили на дорогу и фотографировались на фоне машин. Владельцы самокатов и велосипедов могли просто проехать мимо, для них проезжая часть была все также доступна.

Проблемы у петербургских автомобилистов начались чуть позже, когда колонна военной техники уверенно двинулась в сторону места дислокации. Центр стал бордово-красным. Недовольные читатели «Фонтанки» жаловались, что движение встало на Литейном проспекте, который не осилил предназначавшийся для него поток машин. На этом участке карты в 16:00 сообщали о максимальной десятке. На то, чтобы пробки рассосались окончательно явно уйдет некоторое время. Минобороны уже сообщило, что в петербургском параде будет участвовать примерно 11 тысяч человек и 131 единица техники. Самолеты с вертолетами тоже будут: всего 77 воздушных судов. В репетиции парада они, кстати, тоже участвовали.



Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

В этом году в Петербурге впервые должны показать береговой ракетный комплекс «Бастион». Как заявляли в Минобороны, Россия использовала его во время боевых действий на Украине. Совсем недавно «Бастион» активно обсуждали в телеграм-каналах с приписками о том, что комплексами якобы очень обеспокоены финны, которые заметили технику в непосредственной близости от своей границы. Во время репетиции 5 мая «Бастион» был замечен фотографом «Фонтанки» на Дворцовой площади.

Выехавшая в город техника была украшена георгиевскими лентами. Символ Z пока проявил себя скромно: только как все те же ленточки на груди у отдельных силовиков. В эти же цвета Смольный собирается раскрасить весь город: парках и скверах тематически цветочные полотна будут жить до осени.

О том, какие мероприятия ждут Петербург 9 мая, помимо парада, можно прочитать здесь. Спойлер: без салюта город не останется.