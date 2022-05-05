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    Посмотрите, как выглядит воздушная часть парада с борта вертолёта

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    2 комментария

    Воздушная часть парада Победы выглядит поистине впечатляюще с земли. Но не менее красива с воздуха.

    Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

    Во время репетиции парада 5 мая фотокорреспондент «Фонтанки» запечатлел подготовку к Дню Победы с воздуха.

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    Петербургский парад Победы задействует около 11 тысяч человек, 131 единицу техники и 77 самолетов.

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    Комментарии (2)

    07A
    При чем здесь авиация. Лучше прекратите стонать по любому поводу, вертолеты заглушаете, плакса-вакса.
    serzh.ferro
    покажите лучше в каких условиях живут ветераны в регионах
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