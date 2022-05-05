Посмотрите, как выглядит воздушная часть парада с борта вертолёта

Воздушная часть парада Победы выглядит поистине впечатляюще с земли. Но не менее красива с воздуха.
Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Во время репетиции парада 5 мая фотокорреспондент «Фонтанки» запечатлел подготовку к Дню Победы с воздуха.
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Воздушная часть парада Победы выглядит поистине впечатляюще с земли. Но не менее красива с воздуха.
Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Во время репетиции парада 5 мая фотокорреспондент «Фонтанки» запечатлел подготовку к Дню Победы с воздуха.
Петербургский парад Победы задействует около 11 тысяч человек, 131 единицу техники и 77 самолетов.
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