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    «Георгиевские ленты» будут цвести в Петербурге всё лето

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    День Победы даст старт цветению георгиевских лент в Петербурге. В надвигающемся сезоне клумбы будут как никогда патриотично украшены. Об этом 5 мая сообщили в Смольном.

    «Наш город преображается ко дню празднования Великой Победы. В парках, на площадях и в скверах озеленители создают целые полотна из цветов в виде георгиевских лент и звезд. Мы должны сделать все, чтобы праздничное настроение было у каждого петербуржца», — рассказал губернатор Александр Беглов.

    На площади Победы озеленители высадили более 40 тысяч виол, выложив ими георгиевскую ленту и звезду. Балтийский сад также украсит звезда, обрамленная двумя лентами из виол и флокс. Летом состав цветов здесь поменяется на красные и белые бегонии.

    На проспекте Непокоренных озеленители ко Дню Победы «нарисуют» звезду на белом фоне из цветов виолы, бегонии и цинерарии. Звезда с окантовкой в виде георгиевской ленты появится и на бульваре на Большом проспекте Васильевского острова.

    Тема Победы на мае не закончится. Звезда в начале июня появится в сквере на пересечении Большого Сампсониевского проспекта и улицы Александра Матросова. На площади Мужества клумба также расцветет в конце мая. Ее создадут из цветов тагетеса, ирезине, сальвии, цинерарии и бегонии.

    На проспекте Маршала Жукова разобьют цветник, на котором появятся малая красная звезда и большая желтая звезда. Для этого используют летние цветы — тагетес и бегонию.

    В прошлом году Петербург жалел тюльпаны в Александровском саду, которые вытоптали желающие взглянуть на парад. Выжить и стать красивыми цветами удалось немногим.

    Всего в 2022 году садово-парковые предприятия посадят в Петербурге более 5 млн цветов. Весной город украсят более 500 тысяч виол. В самое ближайшее время расцветут более 185 тысяч тюльпанов, высаженных прошлой осенью. В конце мая — начале июня весеннее цветочное оформление поменяется на летнее, когда озеленители высадят 4,5 млн однолетних цветочных растений. Кроме того, запланирована посадка более 97 тыс. многолетних травянистых растений 170 видов. Осенью будет высажено 246 тысяч луковиц тюльпанов и 41 тысяча луковиц аллиума, нарциссов, крокусов и других цветов, которые украсят наш город весной 2023 года.

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