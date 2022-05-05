«Георгиевские ленты» будут цвести в Петербурге всё лето

День Победы даст старт цветению георгиевских лент в Петербурге. В надвигающемся сезоне клумбы будут как никогда патриотично украшены. Об этом 5 мая сообщили в Смольном.

На площади Победы озеленители высадили более 40 тысяч виол, выложив ими георгиевскую ленту и звезду. Балтийский сад также украсит звезда, обрамленная двумя лентами из виол и флокс. Летом состав цветов здесь поменяется на красные и белые бегонии.

«Наш город преображается ко дню празднования Великой Победы. В парках, на площадях и в скверах озеленители создают целые полотна из цветов в виде георгиевских лент и звезд. Мы должны сделать все, чтобы праздничное настроение было у каждого петербуржца», — рассказал губернатор Александр Беглов.

На проспекте Непокоренных озеленители ко Дню Победы «нарисуют» звезду на белом фоне из цветов виолы, бегонии и цинерарии. Звезда с окантовкой в виде георгиевской ленты появится и на бульваре на Большом проспекте Васильевского острова.



Тема Победы на мае не закончится. Звезда в начале июня появится в сквере на пересечении Большого Сампсониевского проспекта и улицы Александра Матросова. На площади Мужества клумба также расцветет в конце мая. Ее создадут из цветов тагетеса, ирезине, сальвии, цинерарии и бегонии.



На проспекте Маршала Жукова разобьют цветник, на котором появятся малая красная звезда и большая желтая звезда. Для этого используют летние цветы — тагетес и бегонию.



В прошлом году Петербург жалел тюльпаны в Александровском саду, которые вытоптали желающие взглянуть на парад. Выжить и стать красивыми цветами удалось немногим.

