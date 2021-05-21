За состоянием растений, прорастающих на территории зелёной зоны у Дворцовой площади, днём 21 мая, понаблюдал фотограф «Фонтанки». Судя по снимкам, дорасти до бутонов смогли не все — яркими лепестками обзавелись единицы. Остальные тюльпаны либо погибли, либо сформировали лишь листья.
О том, что осталось от клумб в саду после парада 9 мая, ранее писала «Фонтанка». Жители и гости города не только подчистую вытоптали газоны рядом с проезжей частью и уничтожили тюльпаны, но и погнули кованые ограждения.
При этом 21 мая комитет по благоустройству Петербурга отчитался о первых распустившихся тюльпанах на зелёных территориях, в том числе в Александровском саду. В ведомстве отметили, что обычно они расцветают в начале мая — в преддверии Дня Победы. Однако в этом году затяжная и холодная весна «не дала цветам вовремя раскрыться во всей красе». «На солнечных участках цветы уже полностью распустились. Там, где похолоднее — стоят в бутонах, готовые вот-вот открыться солнцу», — сообщили в комблаге.