Александровский сад в Петербурге пал жертвой желающих посмотреть на парад в честь Дня Победы. 10 мая фотограф «Фонтанки» оценил урон.
Как видно на снимках, жители и гости города подчистую вытоптали газоны рядом с проезжей частью, уничтожили тюльпаны и погнули кованые ограждения. Местами даже сломали. В качестве напоминания о великом «перемещении народа» в обход ограждений и зрителей на тротуарах осталась привязанная кем-то георгиевская лента.
Посмотреть на то, как гибнут тюльпаны под ногами людей, можно в трансляции «Фонтанки».