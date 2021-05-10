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День Победы в Петербурге стоил Александровскому саду ограждений и тюльпанов. По ним прошлась толпа

Александровский сад в Петербурге пал жертвой желающих посмотреть на парад в честь Дня Победы. 10 мая фотограф «Фонтанки» оценил урон.

Как видно на снимках, жители и гости города подчистую вытоптали газоны рядом с проезжей частью, уничтожили тюльпаны и погнули кованые ограждения. Местами даже сломали. В качестве напоминания о великом «перемещении народа» в обход ограждений и зрителей на тротуарах осталась привязанная кем-то георгиевская лента.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Посмотреть на то, как гибнут тюльпаны под ногами людей, можно в трансляции «Фонтанки».

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Комментарии (27)

Игoрь
Никого не арестовали и слава богу..
SERGEY111
Нога патриота не может сделать плохо или больно .
Петров&Боширов
свинство, понимают только нагайку
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