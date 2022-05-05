Блокадник умер в очереди за жильём в Петербурге. Он боролся за поправки к закону, на которых настаивал КС

Депортированный из блокадного Ленинграда по национальному признаку Алексей Матикайнен скончался в возрасте 80 лет, так и не дождавшись положенного по закону жилья на малой родине. Днём раньше он читал ответ чиновников, который закрыл для него ещё одну возможность вернуться.
Как сообщил «Фонтанке» 5 мая сын Матикайнена Вадим, его отец умер в Великом Новгороде в апреле. Ответ Жилищного комитета, полученный за день до этого, пошатнул и без того слабое здоровье – у 80-летнего мужчины были проблемы с сердцем.
Алексей Касперович родился в посёлке Песочный Ленинградской области (сейчас это территория Курортного района города) в 1941 году и уже в следующем был депортирован вместе с родителями. Как лиц финской национальности их сослали в Сибирь, жильё в области было утрачено.
Матикайнен был реабилитирован, но вернуть квартиру в Петербурге не удалось. В прошлом году в соответствии с постановлением Конституционного суда его поставили на жилищный учёт в Петербурге. Ждать положенную детям ГУЛАГа квартиру предстояло около 40 лет.
Возможность получить, если не квадратные метры, то субсидию на них, и хотя бы немного пожить в родных местах воплотить в жизнь не удалось.
«Горжилобмен» признал отца блокадником и внёс его в списки получателей жилищной субсидии на этот год. А жилищный комитет отказал», - говорит Вадим. Отказ чиновники объяснили тем, что в очередь как репрессированный мужчина встал раньше. «Фонтанка» обратилась за комментарием в Жилком.
Алексей Матикайнен был одним из 23 человек, которые год назад подписались под иском к Госдуме о неисполнении решения Конституционного суда. Верховный суд его не принял, обжаловать отказ не вышло. Старшему из подписавшихся в декабре исполнится 91 год.
Как уточнил «Фонтанке» юрист Григорий Вайпан, представляющий в судах интересы детей ГУЛАГа, оставшиеся истцы живы и не опускают руки. После Верховного перед новым походом в Конституционный суд не остановятся.
В декабре 2019 года КС признал неконституционной часть закона о реабилитации жертв политических репрессий. В постановлении сказано, что Россия должна в максимальном объеме возместить вред, причиненный советским гражданам, следовательно парламенту нужно так изменить законодательство, чтобы репрессированные видели компенсацию за отнятое в СССР жильё не только на бумаге.
Пока законодатели думают, КС предписал ставить детей ГУЛАГа на жилищный учёт без выполнения дополнительных условий, установленных местными властями. Это общая очередь без привилегий. По прогнозам юристов, ждать предстоит минимум 15 лет.
Проект поправок, на которых настаивает Конституционный суд, в Госдуму внесли в июле 2020 года. Первоначальную версию правительства Вайпан назвал саботажем решения КС — в ней предлагалось оставить жилищное обеспечение жертв репрессий в ведении регионов. Текст скорректировали с учётом позиции правозащитников, но до второго чтения он так и не дошёл.