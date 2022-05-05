Блокадник умер в очереди за жильём в Петербурге. Он боролся за поправки к закону, на которых настаивал КС

Депортированный из блокадного Ленинграда по национальному признаку Алексей Матикайнен скончался в возрасте 80 лет, так и не дождавшись положенного по закону жилья на малой родине. Днём раньше он читал ответ чиновников, который закрыл для него ещё одну возможность вернуться.

Как сообщил «Фонтанке» 5 мая сын Матикайнена Вадим, его отец умер в Великом Новгороде в апреле. Ответ Жилищного комитета, полученный за день до этого, пошатнул и без того слабое здоровье – у 80-летнего мужчины были проблемы с сердцем.

Алексей Касперович родился в посёлке Песочный Ленинградской области (сейчас это территория Курортного района города) в 1941 году и уже в следующем был депортирован вместе с родителями. Как лиц финской национальности их сослали в Сибирь, жильё в области было утрачено.

Матикайнен был реабилитирован, но вернуть квартиру в Петербурге не удалось. В прошлом году в соответствии с постановлением Конституционного суда его поставили на жилищный учёт в Петербурге. Ждать положенную детям ГУЛАГа квартиру предстояло около 40 лет. Возможность получить, если не квадратные метры, то субсидию на них, и хотя бы немного пожить в родных местах воплотить в жизнь не удалось. «Горжилобмен» признал отца блокадником и внёс его в списки получателей жилищной субсидии на этот год. А жилищный комитет отказал», - говорит Вадим. Отказ чиновники объяснили тем, что в очередь как репрессированный мужчина встал раньше. «Фонтанка» обратилась за комментарием в Жилком. Алексей Матикайнен был одним из 23 человек, которые год назад подписались под иском к Госдуме о неисполнении решения Конституционного суда. Верховный суд его не принял, обжаловать отказ не вышло. Старшему из подписавшихся в декабре исполнится 91 год. Как уточнил «Фонтанке» юрист Григорий Вайпан, представляющий в судах интересы детей ГУЛАГа, оставшиеся истцы живы и не опускают руки. После Верховного перед новым походом в Конституционный суд не остановятся.