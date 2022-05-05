На развязке КАД с Мурманским шоссе ограничат один съезд и перекроют другой

Дорожники продолжают устранять колейность на кольцевой автодороге Петербурга. На вторых майских праздниках под ограничения из-за ремонта попадет развязка с Мурманским шоссе. Один из съездов там будут перекрывать полностью.
С 6 по 10 мая будут попеременно перекрывать одну полосу на съезде
Колею будут устранять только на четвертом съезде. Работы выполнит ООО СПК «Зелёный город».
Из-за работ по ликвидации колейности движение также ограничено:
- до 9 мая — на внешнем кольце между Шафировским проспектом и автодорогой Петербург — Матокса и между Ропшинским и Волхонским шоссе;
- до 10 мая — на внешнем кольце между Гостилицким и Ропшинским шоссе;
- до 11 мая — на внешнем кольце у южной развязки с ЗСД;
- до 12 мая — на путепроводе у развязки с Таллинским шоссе;
- с 7 по 12 мая — на внутреннем кольце у проспекта Культуры.