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    На развязке КАД с Мурманским шоссе ограничат один съезд и перекроют другой

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    Дорожники продолжают устранять колейность на кольцевой автодороге Петербурга. На вторых майских праздниках под ограничения из-за ремонта попадет развязка с Мурманским шоссе. Один из съездов там будут перекрывать полностью.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    С 6 по 10 мая будут попеременно перекрывать одну полосу на съезде № 4 с Мурманского шоссе из Ленобласти на внешнее кольцо КАД, сообщает 5 мая пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На этом съезде всего две полосы. А в ночь с 9 на 10 мая, с десяти часов вечера до семи утра, будет полностью перекрыт съезд № 2 с Мурманского шоссе из Петербурга на внешнее кольцо КАД.

    Колею будут устранять только на четвертом съезде. Работы выполнит ООО СПК «Зелёный город».

    Из-за работ по ликвидации колейности движение также ограничено:

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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