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    «За мужество и героизм». Путин присвоил космонавту Вагнеру звезду Героя России

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    Космонавту Ивану Вагнеру присвоено звание Героя России. Соответствующий указ 4 мая подписал президент РФ Владимир Путин.

    «За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции», — говорится в тексте документа, опубликованного на портале правовой информации. Кроме того, он получил почетное звание летчика-космонавта РФ.

    36-летний Иван Вагнер имеет в своем послужном списке один космический полет, который длился 195 суток 18 часов 49 минут, с апреля по октябрь 2020 года. Является выпускником петербургского «Военмеха», имеет звание «лейтенант запаса».

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