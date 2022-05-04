«Это старая добрая шутка Господа Бога». Андрей Кураев про диалог Ватикана и РПЦ

Что означают слова Папы Римского о Патриархе РПЦ, «Фонтанке» объяснил диакон Андрей Кураев.



Патриарх Кирилл и Папа Римский Франциск на Кубе в 2016 году. Фото: patriarchia.ru Поделиться Поделиться





Папа Римский Франциск через полтора месяца после общения с Патриархом Кириллом рассказал, что глава РПЦ зачитывал Ватикану геополитические обоснования событий на Украине. При этом самому патриарху понтифик якобы напомнил о том, что тот не должен становиться «алтарным мальчиком» Кремля. В ответ Московская патриархия заявила, что папа «Франциск избрал некорректную тональность». Хотя и в изложении разговора, которое привела Русская православная церковь, хватало тех же самых геополитических моментов — вплоть до подлетного времени ракет НАТО.



Как это связано с усилиями пропаганды, утверждениями, что сегодня против РФ «весь мир», и возможным визитом Франциска в Москву, «Фонтанке» рассказал опальный диакон РПЦ Андрей Кураев.







Фото: Скриншот YouTube.com / ещёнепознер Поделиться Поделиться





— Андрей Вячеславович, итальянская газета Corriere della Sera накануне опубликовала интервью Папы Римского Франциска, где он рассказал про его общение с Патриархом РПЦ Кириллом в середине марта. С точки зрения условного «церковного этикета» так можно? Можно рассказывать всем о приватном диалоге?



— Мы не знаем, какие у них были договорённости о степени приватности их диалога. Сами по себе сообщения церквей для прессы о том диалоге были тогда же, в марте. Но, честно говоря, я вообще не понимаю, как разговор двух учеников Христа может быть секретным. Христос (если Он с ними вообще знаком) ведь не секреты атомных бомб им сообщает

Сегодня пресс-служба Патриархии выложила свою версию этой беседы. Оказалась, что патриарх в самом деле провел «среди папы» обычную политинформацию в духе пропаганды. Там и про ракеты НАТО, и про их подлётное время. То есть, по сути, сама Патриархия и подтвердила слова Папы Римского Франциска. Даже более подробно раскрыла, что именно и про чью политику говорил патриарх папе. Слова папы подтвердились полностью. Более того, подтвердились слова из известного фильма Паоло Соррентино «Молодой Папа» о том, что разговаривать с московским патриархом скучнее, чем смотреть гольф по телевизору. А слова Франциска про «алтарного мальчика» — это клеймо на всю оставшуюся жизнь. По-итальянски это слово звучит как «кирикетто» (chirichetto). Если буквально, то можно перевести как «церковничек». Технический термин для обозначения мальчика-администратора, мальчика-прислужника. В английской версии, соответственно, altar boy.



— Итальянская пресса может использовать имя папы в целях условной «пропаганды», передёргивая его слова? Там это возможно?



— Московская патриархия уже успела выступить со своими разъяснениями, а не опровержениями. Заметьте, в реакции Патриархии опровержений нет. Это само по себе говорит, что публикация верно передаёт содержание. Второе. Даже если наша неуклюжая Патриархия отреагировала довольно быстро, то тем более чёткий и отлаженный аппарат Ватикана (о, бойтесь несертифицированного папизма!) наверняка бы выступил с опровержением, будь в публикации газеты неточность. Кроме того, это было интервью, а я полагаю, что в Ватикане сохраняется практика согласования интервью папы его аппаратом. Это же не пересказ его проповеди, которую кто-то подслушал и по памяти переложил.



— Есть ли примеры аналогичного поведения со стороны Ватикана или Москвы в прошлом? Когда детали и трактовки персональных приватных контактов становились достоянием широкой общественности вне рамок пресс-релизов.



— С епископами такое бывает регулярно, когда священник, которого они отчитывают, держит в кармане диктофон. И потом публикует беседу, где порой оказываются просто нецензурные обороты речи со стороны священноначалия. Бывает такое, да. Уникальная ситуация на уровне глав двух церквей? Не совсем. Нечто аналогичное было с Патриархом Варфоломеем, когда в августе 2018 года Патриарх Кирилл приехал в Стамбул в последней попытке удержать украинскую церковь под собою. И где-то через год Варфоломей достаточно подробно про те диалоги рассказал. А в былые годы митрополит Кирилл сам мне рассказывал, что Патриарх Варфоломей был очень недоволен тем, что я называл его «стамбульским патриархом»…



Патриарх Константинопольский Варфоломей I и Патриарх Кирилл во время осмотра Кронштадтского Морского собора (в центре Светлана Медведева, супруга в тот момент президента РФ), 2010 год. Фото: kremlin.ru Поделиться Поделиться





Но я напомню слова Христа из Евангелия: ничего нет тайного, что не стало бы явным. У церкви нет военных секретов. И даже бизнес-секретов у нее не должно быть. Поэтому сама идея, что в церковной документации может быть нечто секретное, а тем более в диалогах, — это нечто настолько антихристианское по своей сути… У Христа была тайная вечеря. Не потому, что она была «секретная». Греческое слово Μυστικιστής (Mystikistís) означает «мистику», «тайну». То есть то, что люди не могут понять, потому что это Бог творит. Это невместимо нашим сознанием. В этом смысле она была «тайная»…



— Может ли в наступившей реальности православный христианин доверять словам иерарха иной церкви?



— Ну а почему нет? Тем более что сама Патриархия самым блестящим способом подтвердила всё сказанное папой.



— Тот факт, что в ответ нам дали пресс-релиз, о чём говорит? Нужно ли ждать прямую речь официальных лиц?



— Вы можете найти запись выступления Вахтанга Кипшидзе (зампред синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ РПЦ МП. — Прим. ред.) в эфире «Соловьёв Live». И я оттуда и узнал всё это. Если сможете посмотреть, посмотрите. Удивлюсь ли я, если про это выскажется лично патриарх? Нет. Патриарх себя чувствует участником информационной войны, хорошо, пусть не мальчиком, но замполитом. Почему бы ему и не занять открыто свой окоп в информационной войне?



— «Вызывает сожаление, что полтора месяца спустя после разговора с Патриархом Кириллом Папа Франциск избрал некорректную тональность для передачи содержания этого разговора. Такие высказывания вряд ли будут способствовать налаживанию конструктивного диалога между Римско-католической и Русской православной церквами, который особенно необходим в нынешнее время», — сказано в заявлении РПЦ МП. А что не так с конструктивом в диалоге двух церквей сегодня? Куда смотреть на «противостояние»?



— Понятия не имею. Зачем я должен разгадывать намёки официальных коммуникаторов? Их задача строить коммуникации, а не напускать туман. Пусть они свои намёки сами расшифруют. Всё это происходит на фоне, когда прокремлевские и церковные блогеры усиленно и быстро пробуют вновь создать из католичества «врага». Есть модный мем, который прозвучал сегодня в вышеупомянутой передаче на «Соловьёв Live»: дескать, папа римский дал одобрение на гомосексуальные гражданские союзы…



— Так этой истории уже года два. Помню, как вы её комментировали «Фонтанке», ещё будучи в лоне церкви…



— Сейчас это снова вынули. Это была совершенно нормальная человеческая тема, которую передёргивали пропагандисты уже тогда. Речь не о церковных браках, не о церковном благословении. Речь о государственном отношении к людям. Чтобы они не чувствовали себя дискриминированными. Чтобы, скажем, один мог навестить больного друга в больнице или в тюрьме, куда пускают лишь самых близких родственников. Отношения даже геев вовсе не сводятся к сексу. Так что для папы это не вопрос церковного венчания или усыновления детей. А для церкви тут важен отказ от дегуманизации кого бы то ни было. И понятно, что в головах наших пропагандистов не укладывается тот факт, что католическая церковь, вообще-то, гораздо строже православной в вопросах брака. Там до сих пор развод не разрешается. И второй брак. До сих пор. Точнее, разрешается только через наказание, и если доказано, что была измена другого супруга. А если просто «не сошлись характерами», то не разрешат. Православие в этом смысле всё-таки мягче, гораздо более уступчиво духу мира сего, если говорить на церковном лексиконе. Кстати говоря, это главная причина перехода из католичества в православие сегодня в западном мире. Поиск разрешения на второй брак. И вот на этом фоне начинают врать, будто католики венчают гомосексуалистов. Это просто неприлично. Но там, где царствует военная пропаганда, там приличия кончаются.



— То есть это противостояние, и действия церковников падают ровно в ту самую парадигму, которую не так давно сформулировал генерал Миннекаев: «Мы сейчас воюем со всем миром»?



— Да-да-да. И это было сказано в той передаче, что я упомянул. Что папа римский из той же партии, из той же обоймы. Это было сказано вслух. И это всё понятно. Мы же помним сталинские слова про то, «сколько дивизий у папы римского?». И пропаганда это хорошо помнит. Классика. Железный занавес, естественно, должен быть дополнен кадильным занавесом.



— То, что новость с цитатами Франциска пришла одновременно с репликами Кирилла о том, что «Россия никогда ни на кого не нападала», — это случайность, на ваш взгляд?

Автор: youtube.com/russianchurch

— Это старая добрая шутка Господа Бога. То, что он сделал современниками двух таких людей, как Франциск и Кирилл. И сделал каждого главой своей церкви. И этот контраст и «подсветка» были понятны с самого начала понтификата Франциска. Господь буквально поставил зеркало перед нашими славянофилами. Они же любили хвастать, что у католиков «культ личности», что там всё построено на власти и деньгах. А у нас-то сплошная любовь и соборность, а церковь — «организм любви». Вот и сравните. Вот вам два главы двух церквей. Это было понятно и в предыдущие годы. А сейчас это уже всё равно что пить текилу. Соль и лимон. Всё одновременно. Контрастные вкусы кому-то нравятся. Может быть, именно так нравится Господу Богу, и поэтому он их так совместил? Один постоянно оттеняет другого.



— Господь любит текилу. И ведь она не исчезнет с наших рынков! Мексика остаётся «другом». А папа римский остаётся другом? Известно, что он просит аудиенции у президента Путина, но Песков в среду заявил, что «каких-либо договоренностей о встречах нет, и они не достигались».



— Нет так нет. Для репутации папы «Путин отказал ему во встрече» ничего не значит. И, что важно отметить, до сих пор нет официальной реакции на слова про «алтарника». Ни в разъяснениях Патриархии, ни где-то ещё. Наша кремлёвская пресса этой фразы не замечает. А она ведь самая обидная. Сказав такое публично, папа понимает, что он исключает Кирилла из числа своих нормальных собеседников. Впредь он может разве что принять его покаяние, если оно будет. Но иначе уже невозможно.



Путин и Папа Римский Франциск в Ватикане в 2019 году Фото: kremlin.ru Поделиться Поделиться





— То есть мы с вами не удивимся, если на самом деле дойдёт до персональных санкций для Патриарха Кирилла? Это проблема для ускорения прекращения кровопролития?



— Не думаю. Там все уже настолько закусили удила, что наши элитарии боятся оказаться вне санкционных списков.



— УПЦ выживет на Украине после фактического отречения от Москвы? Митрополит Онуфрий ведь действует вне линии Москвы.



— Обратите внимание, что в обсуждаемом нами пресс-релизе от Патриархии, в отличие от слов папы римского, нет ни слова соболезнования жителям Украины. Жителям Мариуполя, Харькова, пригородов Киева. Патриарх все 69 дней уклоняется от этого. Он даже не пробует изображать роль отца по отношению к своим украинским детям, к своей украинской пастве. И это там видят. Это там замечают. И поэтому УПЦ сможет сохраниться лишь на тех территориях, куда дойдут русские танки. У епископов же инстинкт — всегда обслуживать ту власть, которая есть в наличии сейчас. Но на тех территориях Украины, которые останутся вне кремлёвского контроля, будущего у УПЦ нет уже точно. Есть ли будущее у митрополита УПЦ Онуфрия? Его действительно Киев не трогает. Более того, были призывы очень высоких тамошних государственных мужей, чтобы и не трогали, чтобы даже разговоров никаких не было про запрет УПЦ. А законодательные инициативы уже были. Их признали неуместными. Вопрос-то в другом. Когда более-менее станут понятны контуры новой Украины, то на той территории, которая останется неподконтрольна Москве, будет полный политический консенсус в отношении и к событиям сегодняшним, и к позиции московского патриарха. А раз так, то этот консенсус немедленно учтут местные епископы, которые так же немедленно проведут собор, на котором обезопасят себя. И это их основной инстинкт — обезопасить себя. Просто пока они не понимают, какая стратегия поведения ведёт к этому результату — патриотизм или русскомирство. А когда станет понятно, кто власть, кому служить, всё решится быстро — они немедленно заявят о своей лояльности.



— Вы бы что посоветовали делать православному христианину сейчас, чтобы приблизить мир?



— Обеззаразить окружающую его территорию. Озаботиться хотя бы тем, чтобы твой внутренний мир, равно как и внутренний мир тех, кто тебе по-настоящему близок и дорог, не был заражён военной пропагандой.



Леонид Лобанов, специально для «Фонтанка.ру»

