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    Еврокомиссия предложила ввести персональные санкции против главы РПЦ патриарха Кирилла

    3097
    13 комментариев

    Еврокомиссия в рамках шестого пакета антироссийских санкций предложила ввести ограничительные меры в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщает в среду, 4 мая, Politico.

    Кроме того, по данным издания, санкции предлагается ввести против высшего офицерского состава РФ и прочих лиц, которые, по мнению ЕС, связаны с событиями в украинской Буче.

    Также в Еврокомиссии считают необходимым запретить оказывать аудиторские, консалтинговые и пиар-услуги российским компаниям в Европе.

    Ранее «Фонтанка» писала, что шестой пакет европейских санкций, по данным Wall Street Journal, предусматривает также отказ 27 стран от закупок российской нефти в течение полугода и прекращение импорта нефтепродуктов к концу года. Помимо этого, новые санкции ЕС запретят вещание трех госканалов РФ и введут ограничения в отношении Сбербанка.

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    Комментарии (13)

    265055770
    А его-то за що?
    душилидушили
    Вполне по-христиански, патриарх должен быть в трудный момент вместе со своей паствой.
    274655793
    Русские своих не бросают! Пожертвуй рубль - спаси жизнь
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