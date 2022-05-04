Еврокомиссия предложила ввести персональные санкции против главы РПЦ патриарха Кирилла

Еврокомиссия в рамках шестого пакета антироссийских санкций предложила ввести ограничительные меры в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщает в среду, 4 мая, Politico.



Кроме того, по данным издания, санкции предлагается ввести против высшего офицерского состава РФ и прочих лиц, которые, по мнению ЕС, связаны с событиями в украинской Буче.



Также в Еврокомиссии считают необходимым запретить оказывать аудиторские, консалтинговые и пиар-услуги российским компаниям в Европе.



Ранее «Фонтанка» писала, что шестой пакет европейских санкций, по данным Wall Street Journal, предусматривает также отказ 27 стран от закупок российской нефти в течение полугода и прекращение импорта нефтепродуктов к концу года. Помимо этого, новые санкции ЕС запретят вещание трех госканалов РФ и введут ограничения в отношении Сбербанка.

