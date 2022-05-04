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    РПЦ по-своему пересказала беседу патриарха Кирилла с папой римским. Он говорил о подлетном времени до Петербурга и Москвы

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    5 комментариев

    В РПЦ заявили, что папа римский Франциск в интервью итальянскому изданию Corriere della sera «избрал некорректную тональность» пересказа разговора с патриархом Кириллом. Такое заявление 4 мая опубликовал отдел внешних церковных связей (ОВЦС) на официальном сайте Московского патриархата.

    Интервью главы Католической церкви вышло 3 мая. В нем Франциск, в частности, рассказал, что первые 20 минут разговора по Zoom Кирилл «читал на листке бумаги» все причины, которые оправдывают действия России на Украине. «Я слушал его, а затем ответил: «Я ничего из этого не понимаю. Брат, мы не государственные клерки, мы должны говорить не на языке политики, а на языке Иисуса. Мы пастыри одного и того же святого стада Божия. По этой же причине мы должны искать путь к миру, мы должны прекратить боевые действия», — рассказал понтифик в интервью.

    «Вызывает сожаление, что полтора месяца спустя после разговора с патриархом Кириллом папа Франциск избрал некорректную тональность для передачи содержания этого разговора. Такие высказывания вряд ли будут способствовать налаживанию конструктивного диалога между Римско-Католической и Русской православной церквами», — сказано по этому поводу на сайте МП.

    В пересказе ОВЦС Кирилл заявил своему собеседнику, что конфликт начался еще в 2014 году со смены украинской власти, напомнил про трагические события в Одессе.

    «Далее патриарх Кирилл напомнил о том, что на излете советской эпохи Россия получила заверение, что НАТО ни на один дюйм не продвинется в восточном направлении. Однако это обещание было нарушено, в состав НАТО вошли даже бывшие советские балтийские республики. В результате сложилась опаснейшая ситуация: границы НАТО проходят в 130 километрах от Санкт-Петербурга, подлетное время ракет составляет всего несколько минут. В случае если в НАТО была бы принята Украина, то и подлетное время до Москвы также составило бы несколько минут. Россия никак не могла и не может этого допустить», — говорится в заявлении патриархата.

    При этом в разговоре с Франциском глава Русской православной церкви заявил, что хотел бы, «абстрагируясь от геополитической составляющей», поставить вопрос, как две церкви могут повлиять на положение дел.

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    Комментарии (5)

    moon239
    Фонтанка, а насколько Вашим читателям интересно, что сказал Гундяев, у нас вроде церковь отделена от государства, машет кадилом и пусть машет, языком молоть не мешки ворочать…
    Ushat Pomoev
    Разумеется, тов. Гундяев - как добрый христианин и пастырь - имел в виду подлетное время Святого Духа. Но брат Франциск опять ничего не понял...
    MinimumLaw
    А не знаю. Московский патриархат всеми правдами и неправдами с незалежной гнали. Какой толк сейчас обращаться к нему за помощью в примирении? Мало было молебнов за мир в Украине? Или что? Или зачем?
    Может Франциск в католическом мире проповедует отказ от военной помощи и просит того же у Московского Патриархата? Даже если и так,. то в глаза это явно не бросается и успехи его крайне не велики.
    Короче говоря еще только церковного межконфессионального конфликта на этой почве не хватало. Хватит того, что православные Московский и Киевский патриархат уже не одно и то же.
    Но в целом - это дела церковные. Не мне, мирянину, о них судить. У них у обоих куда как более строгий судья есть.
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