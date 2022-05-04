РПЦ по-своему пересказала беседу патриарха Кирилла с папой римским. Он говорил о подлетном времени до Петербурга и Москвы

В РПЦ заявили, что папа римский Франциск в интервью итальянскому изданию Corriere della sera «избрал некорректную тональность» пересказа разговора с патриархом Кириллом. Такое заявление 4 мая опубликовал отдел внешних церковных связей (ОВЦС) на официальном сайте Московского патриархата.

Интервью главы Католической церкви вышло 3 мая. В нем Франциск, в частности, рассказал, что первые 20 минут разговора по Zoom Кирилл «читал на листке бумаги» все причины, которые оправдывают действия России на Украине. «Я слушал его, а затем ответил: «Я ничего из этого не понимаю. Брат, мы не государственные клерки, мы должны говорить не на языке политики, а на языке Иисуса. Мы пастыри одного и того же святого стада Божия. По этой же причине мы должны искать путь к миру, мы должны прекратить боевые действия», — рассказал понтифик в интервью.



«Вызывает сожаление, что полтора месяца спустя после разговора с патриархом Кириллом папа Франциск избрал некорректную тональность для передачи содержания этого разговора. Такие высказывания вряд ли будут способствовать налаживанию конструктивного диалога между Римско-Католической и Русской православной церквами», — сказано по этому поводу на сайте МП.

В пересказе ОВЦС Кирилл заявил своему собеседнику, что конфликт начался еще в 2014 году со смены украинской власти, напомнил про трагические события в Одессе.

«Далее патриарх Кирилл напомнил о том, что на излете советской эпохи Россия получила заверение, что НАТО ни на один дюйм не продвинется в восточном направлении. Однако это обещание было нарушено, в состав НАТО вошли даже бывшие советские балтийские республики. В результате сложилась опаснейшая ситуация: границы НАТО проходят в 130 километрах от Санкт-Петербурга, подлетное время ракет составляет всего несколько минут. В случае если в НАТО была бы принята Украина, то и подлетное время до Москвы также составило бы несколько минут. Россия никак не могла и не может этого допустить», — говорится в заявлении патриархата.

