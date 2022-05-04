ЦБ снизил официальный курс доллара на завтра до 69 рублей

Банк России установил официальные курсы валют на 5 мая. Регулятор снизил курс доллара на 1,6 руб. — до 69,4 рубля. Курс евро на ту же дату ЦБ снизил почти на два рубля — с 74,6 до 72,8 рубля.

На Московской бирже к 17:00 4 мая доллар упал по отношению к рублю на 3,12%, до 68,7 рубля. Евро также опустился на 3%, до 72,5 рубля.



При этом день стал не самым удачным и для российского фондового рынка. Индекс Мосбиржи падает более чем на 2,3%. В лидерах снижения бумаги TCS Group (-8,11%), HeadHunter (-6,3%), «Новатэка» (-5,06%) и Сбербанка (-4,18%). В отношении последнего ЕС анонсировал новые санкции.