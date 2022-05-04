Троллейбусы делают крюк на улице Профессора Качалова после дефекта на трубе с холодной водой

Водоканал проводит земляные работы у дома 7 по Профессора Качалова, где накануне прорвало трубу.



Как сообщили 4 мая в пресс-службе ГУПа, накануне около 10 утра на горячую линию поступила заявка на вытекание воды по указанному адресу. Специалисты обследовали участок и обнаружили технологическое нарушение на сети диаметром 200 мм. Сначала аварийные бригады устранили вытекание. А утром 4 мая приступили к земляным работам. На потребителях работы не отразились.

