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    Троллейбусы делают крюк на улице Профессора Качалова после дефекта на трубе с холодной водой

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    1 комментарий

    Водоканал проводит земляные работы у дома 7 по Профессора Качалова, где накануне прорвало трубу.

    Как сообщили 4 мая в пресс-службе ГУПа, накануне около 10 утра на горячую линию поступила заявка на вытекание воды по указанному адресу. Специалисты обследовали участок и обнаружили технологическое нарушение на сети диаметром 200 мм. Сначала аварийные бригады устранили вытекание. А утром 4 мая приступили к земляным работам. На потребителях работы не отразились.

    Как сообщили в комтрансе, с 6:30 до окончания работ изменен маршрут троллейбуса № 16: с Профессора Качалова он поворачивает не на Хрустальную ул., а на ул. 2-й Луч.

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    Комментарии (1)

    mrA
    "после дефекта"? Учимся говорить правильно)
    "Дефект" означает "изъян".. Может "из-за дефекта", или "из-за прорыва"? Или "из-за прорыва, вызванного дефектом"?
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