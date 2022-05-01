Детям их вообще нельзя: выбираем самый вредный и самый полезный шашлык

Пусть выбор мяса и маринада для шашлыка будет самым сложным выбором в вашей жизни Фото: Александра Мамонтова / 76.RU Поделиться Поделиться





Главный выбор майских праздников — это выбор шашлыка. Чтобы вы не тратили на это дело слишком уж много времени, мы решили узнать у повара несколько рецептов маринада, а гастроэнтеролога попросили составить рейтинг шашлычной полезности. Чтобы и вкусно было, а последствий не было. Да, мы отдаем себе отчет в том, что не каждый человек прислушивается к советам врачей (сами такие), но если этот текст поможет спасти чье-то утро после праздников, будем считать это маленькой победой.

Часть первая. Подготовительная



Первым делом выберем мясо. Правильное мясо должно быть алого цвета, не должно липнуть, без резких запахов, без крови и какой-либо жидкости. После того, как выберете качественный кусок, удалите из него кости, толстый слой жира (если таковой имеется) и прожилки, которые при готовке только будут вытягивать из мяса лишний сок.

Нарезать мясо нужно ровными кубиками по 3,5–4 сантиметра. Слишком маленькие получатся сухими, а чересчур большие могут снаружи сгореть, а внутри останутся сырыми. Еще один важный момент — нарезать мясо нужно поперек волокон. Вы же не хотите провести половину пикника с зубочисткой в зубах?

Теперь займемся маринадами. Уксусные вариации отметаем сразу — понятно, что это худшее, что можно придумать: так мясо уже не маринуют. Молодое, свежее и качественное мясо можно вообще никак не обрабатывать — перед приготовлением его достаточно посолить и поперчить. А вот если решите придать новых вкусовых оттенков, тогда и вспомните о замачивании в разных жидкостях.

— Курице достаточно мариноваться полчаса, на свинину, на говядину и баранину уйдет больше времени, около двух часов, — говорит повар Алексей Давыдов. — Если вы не уверены в качестве мяса или оно кажется вам слишком жестким, держите его дольше: пару часов для курицы, четыре часа для свинины и шесть часов для говядины и баранины. Но если вы собрались мариновать мясо дольше двух часов, делайте это в холодильнике.



Разберемся с рецептами. Мы взяли те, что подойдут для всех видов мяса, а ингредиенты — из расчета на один килограмм.

Луковый

Чтобы приготовить луковый маринад для килограмма мяса, вам понадобится совсем немного: 250 граммов лука, соль и перец (желательно крупного помола) — по вкусу. Чтобы лук не свисал с шампура, натрите его на терке или превратите в пюре блендером. Как следует перемешайте с мясом, добавьте соль с перцем. Всё.

Кефирный



Что нужно для кефирного маринада Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





— Чтобы замариновать мясо для шашлыка в кефирном маринаде, положите в глубокую миску, контейнер или в кастрюлю мелко нарубленный лук, разомните его до появления сока, добавьте хмели-сунели, соль, перец и перемешайте. Положите мясо, перемешайте еще раз, добавьте кефир, накройте вашу заготовку крышкой и потрясите, чтобы мясо полностью перемешалось с жидкостью.

На минералке



Что положить в маринад на минеральной воде Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Здесь всё элементарно: режьте лук, выкладывайте его на мясо, добавляйте растительное масло, специи, измельченный чеснок и тщательно перемешивайте. После заливайте минералкой и оставьте.



Пивной



Что входит в пивной маринад (кроме пива) Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Пиво придаст шашлыку едва уловимый, но приятный аромат солода. А готовить такой маринад проще простого — перемешивайте мясо со всеми остальными ингредиентами (не забудьте нарезать или натереть лук с чесноком) и заливайте пивом. Готово.

Томатный

Готовим томатный маринад Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Томатный сок придаст вашему шашлыку интересный вкус и оттенок. А готовится такой маринад не сложнее предыдущих. Добавьте к мясу нарезанный кольцами лук, измельченный чеснок и специи, залейте томатным соком и оставляйте мариноваться, накрыв крышкой.

С майонезом (по настоянию большинства)



Майонезный маринад — это уже целая эпоха Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Майонезный маринад не самый полезный (но о пользе мы поговорим с минуты на минуту) и с точки зрения высокой кулинарии сомнителен, зато один из самых популярных. Чтобы его приготовить, измельчите лук блендером до состояния пюре, добавьте его к мясу вместе с майонезом и специями и перемешайте как следует.

Часть вторая. Разделительная

Теперь мы определим, какой вариант маринада из перечисленных считают наиболее подходящим врачи. С этим вопросом нам помогла справиться гастроэнтеролог Галина Барташевич.



— Ни один диетолог не подпишется за майонез как ингредиент для маринада или в качестве салатной заправки. Всё-таки там стабилизаторы, консерванты, влагоудержатели, Это неполезно. Тем более это будет подаваться с горячим блюдом, и химия в тарелке будет уже не очень хорошая, — говорит Галина Барташевич. — Луковый маринад — самый стандартный, простой и безвредный. Но если мясо достаточно жесткое, можно сделать кефирный. Причем взять не самый свежий напиток, а уже постоявший. Он размягчает мясо, там нет стабилизаторов, там уже полезная микрофлора, и мясо становится мягким.

Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.

И всё же главный вопрос — не в маринаде, а в мясе. Если оно хорошее и качественное, то ни один маринад его не испортит, а только улучшит.

Часть третья. Мясная

Мясо в этой части расположим по, так сказать, рейтингу безвредности — от самого тяжелого к самому «полезному». Возможно, вы и сами догадались, кто на какой позиции, но не помешает разобраться — почему именно так.



Баранина

— Баранина достаточно тяжелое мясо в принципе: не традиционный продукт питания для большинства российских регионов, а южная история, — говорит Галина Барташевич. — Такое мясо достаточно калорийно, в 100 граммах шашлыка из бараньего окорока около 320 ккал, из лопатки — 280 ккал. И еще его надо уметь приготовить.

Из полезных веществ в баранине можно найти лецитин, который регулирует выброс инсулина и помогает нам быстрее соображать.

Телятина и говядина

В телятине и молодой говядине много железа и витамина А, но главное — полноценного белка, который прекрасно усваивается. В более «возрастном» мясе больше вредных насыщенных жиров и веществ, вызывающих окислительные процессы в организме. Кроме того, считается, что красное мясо ускоряет процессы старения в организме.

Если же говорить о калорийности, то в ста граммах шашлыка из молодой говядины около 250 ккал.

Свинина

В ста граммах постного свиного окорока содержится 280 ккал, в таком же количестве шейки — 340 ккал, а в ребрышках — 320 ккал. Но в свинине предостаточно насыщенных жиров, от которых быстро толстеют. Правда, есть одна хитрость: лимонный сок поможет ускорить обмен веществ и снизить всасывание жиров, так что можно добавить его в маринад — вкус он значительно не изменит, зато сделает блюдо немного легче.



Курица и индейка

Шашлыки из курицы и индейки вполне ожидаемо стали самыми невредными. В 100 граммах шашлыка из куриной грудки — 100–120 ккал, окорочков — 160 ккал, крылышек — 180 ккал, из грудки индейки — 150 ккал.

Помимо прочего, курятина может похвастаться приличным количеством витамина В6 и глютамина, белка, который поддерживает нервную систему и иммунитет и помогает бороться со стрессами. В индейке тоже есть свои плюсы — например, фосфор.

Часть четвертая. Закусочная

— Мы прекрасно помним принцип диетологии: мясо, даже не шашлык, желательно есть не с простыми углеводами, не с картошкой жареной или давленой, а всё-таки с овощами, — говорит Галина Барташевич. — В нарезку — болгарский перец, зелень, салаты, зеленые огурчики. Томатная паста вместо кетчупа, потому что там не будет добавок, стабилизаторов и всего остального.

Часть пятая. Количественная

Ехать на шашлыки натощак — дурной тон. Потому что чувство голода — плохой помощник. Вы запросто съедите больше, чем можете себе позволить, а на следующий день будете проклинать такое пищевое поведение.

— Съесть больше 200 граммов мяса — это уже нагрузка на поджелудочную железу. Поэтому, конечно, есть ограничения для употребления шашлыков, — говорит Галина Барташевич. — Для людей, которые страдают заболеваниями ЖКТ (панкреатит, обострение язвенной болезни), пациентов кардиоревматологического профиля (с нарушением обмена мочевой кислоты, с подагрой). Достаточно высокий кардиоваскулярный риск может спровоцировать подагрический приступ. Что касается детей, то ребенку надо давать мясо в достаточно небольшом объеме и срезать все черные, подгоревшие участки. Причем возраст, с которого ребенку можно давать шашлык, — не младше девяти лет. Раньше не стоит, потому что у малышей поджелудочная железа не сможет адекватно переварить такое мясо.

Кроме того, эндокринолог напоминает, что каждый день есть шашлыки нельзя: это будет нагружать поджелудочную железу и ферментативную систему. А тем, кто хочет шашлык, но переживает за свое здоровье, не грех взять с собой на природу полиферментные препараты. Обычно каждый гастропациент знает, какие конкретно.

Ну и напоследок перейдем к напиткам. Лучше всего к шашлыку, по мнению врачей, подходит чистая негазированная вода. А если тянет на алкоголь, то пусть лучше это будет хорошее красное вино. Тогда не будет лишних килограммов, проблем с животом и других неприятностей.