Жарьте по закону. Где в Петербурге не оштрафуют за мангал с шашлыком

Фото: Донат Сорокин/ТАСС Поделиться Поделиться





Плохая новость в том, что даже дачникам по-прежнему придется подчиняться драконовским правилам противопожарного режима. Хорошая новость — в Курортном лесопарке появятся специальные места, где отдыхать с мангалом официально разрешено. Мы знаем координаты.

Федеральное МЧС разрешило россиянам жарить шашлыки на природе. Но есть нюанс: местные власти должны дать на это добро. В Петербурге с этим напряженно. Едва закончился период запрета выходить на лед, как начался пожароопасный сезон, аккурат с 15 апреля и до 15 октября. Легитимизировать рядового шашлычника петербургские депутаты начали в прошлом году. Для начала решили не штрафовать тех, кто хотя бы донес свой мангал до специально оборудованного места. Несмотря на опасения некоторых парламентариев, что, если народу дать палец, он отхватит на шашлык всю руку, в этом году в Курортном районе появятся 43 специально оборудованных места для тех, кто хочет отдохнуть с шашлыками культурно.

Чего делать точно нельзя:

Мангалы в Петербурге приравниваются к открытому огню. И ни в одной рекреационной зоне Петербурга использовать их нельзя. Нельзя во дворах. И в парках тоже. И даже если схватить мангал, долго бежать с ним вдоль побережья Финского залива до места, где не видно человеческих следов, — даже там будет нельзя.

Да и на собственной даче за персональным забором вас и ваши шампуры тоже подстерегают запреты. Обидный для петербургского шашлычника закон приняли еще в прошлом году. В соответствии с этим документом для приготовления шашлыка на даче кроме привычного инвентаря и мяса вам понадобятся рулетка, лопата и свободное пространство метров в сто длиной.

Мангал или барбекюшницу можно ставить не ближе пяти метров к любым постройкам. При этом в радиусе двух метров от мангала земля должны быть зачищена от всего, что может загореться: веток, листьев, детских игрушек и тещиных шпицев. Если мангала или барбекюшницы нет, берем лопату и роем яму. Параметры ямы: не меньше 30 см глубиной и не больше метра в диаметре. От ближайшей постройки яма должна быть не ближе, чем в 50 метрах. От хвойного леса или одиноко стоящей елки — не ближе 100 метров. До ближайшего лиственного дерева должно быть 30 метров. Вырыли? Разводим на дне ямы костер и жарим шашлык со спокойной совестью и железными нервами.

А можно просто прийти и разжечь?

Можно. На территории Курортного лесопарка уже есть специально оборудованные места отдыха, где можно использовать мангалы. Их координаты можно найти здесь. Мест мало, поэтому кто раньше встал, того и шашлыки. К концу мая станет немного полегче, обещают оборудовать 43 места.

Там тоже есть свои ограничения. Костровой на случай, если реальность превзойдет ожидания, должен иметь под рукой огнетушитель и телефон для вызова пожарной бригады. В правилах есть оговорка, что категорически нельзя разжигать — даже в мангале — при скорости ветра, превышающей 10 метров в секунду. Мангал надо устанавливать в котловане глубиной не менее 30 сантиметров и не более метра в диаметре. До ближайшего здания (сооружения, открытого склада, скирды) должно быть не меньше 50 метров. До хвойного или лиственного леса — те же 100 и 30 метров, что и на даче. Территорию вокруг мангала надо освободить от всего воспламеняющегося на 10 метров во все стороны. И еще понадобится «противопожарная минерализованная полоса шириной не менее 0,4 метра». Но, раз уж вы успели занять оборудованное специально обученными людьми место для пикника, это можно не анализировать — обо всем уже позаботились за вас.



Теперь ваша главная обязанность — по окончании процесса убрать за собой.

Что будет, если с мангалом поймают там, где нельзя:

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 закона «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» за мангал в неположенном месте вы получите административный штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей. Если вы — должностное лицо, сумма увеличится до 5–30 тысяч рублей, а если лицо у вас юридическое, то с него возьмут уже от 50 до 500 тысяч рублей.

В первые майские выходные в Петербурге потеплеет так, что даже синоптики удивляются. Но расслабляться не стоит. Плюсовая температура не только для вас, но и для тех, кто придет вас с несанкционированными шашлыками на природе ловить.

«В хорошую погоду рейды проводятся в ежедневном режиме силами комитетов и районных администраций», — рассказали «Фонтанке» в комитете по законности и правопорядку Петербурга.

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»