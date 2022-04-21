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    В МЧС разрешили жарить шашлык в майские праздники на природе. При условии, что местные власти не против

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    10 комментариев

    В майские праздники на природе можно будет пожарить шашлык — при условии, если разрешение дадут власти на местах. Об этом 21 апреля сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

    «Если нет запретов и ограничений регионального либо муниципального акта, естественно, можно, но при соблюдении мер пожарной безопасности», — цитирует представителя ведомства спасателей ТАСС.

    При этом в МЧС отметили, что лучше всего жарить шашлык на мангале, а не разводить для этого костер. Место для приготовления должно быть очищено по периметру от сухостоя, проведена небольшая опашка. Для тушения необходимо иметь ведро с водой. Также жарить шашлыки нужно в безветренную погоду.

    Ранее «Фонтанка» писала, что в Петербурге с 15 апреля начался пожароопасный сезон 2022 года.

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    Комментарии (10)

    265055770
    И где они природу возьмут в городских условиях? Или в парках разрешат? То есть, народ пойдет в парк гулять, а там опять будет нечем дышать из-за дыма от мангалов? У нас и так уже в каждом доме пекарня или шаверма и дым везде стоит коромыслом.
    фру
    электорат будет рад!
    07A
    Ну все, жди пожаров! Никогда не понимал любителей шашлыков. Тащить ведро полусгнившего мяса в парк или ближайшую заброшку. Жарить на открытом огне и потом жрать полусырое мясо с глистами, запивая паленой водкой. Затем ползать на четвереньках между арматурой и собачьими испражнениями. Какой то праздник животных. Но это только мое личное мнение. Извиняю обиженных.
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