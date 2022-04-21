В МЧС разрешили жарить шашлык в майские праздники на природе. При условии, что местные власти не против

В майские праздники на природе можно будет пожарить шашлык — при условии, если разрешение дадут власти на местах. Об этом 21 апреля сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.



«Если нет запретов и ограничений регионального либо муниципального акта, естественно, можно, но при соблюдении мер пожарной безопасности», — цитирует представителя ведомства спасателей ТАСС.



При этом в МЧС отметили, что лучше всего жарить шашлык на мангале, а не разводить для этого костер. Место для приготовления должно быть очищено по периметру от сухостоя, проведена небольшая опашка. Для тушения необходимо иметь ведро с водой. Также жарить шашлыки нужно в безветренную погоду.

