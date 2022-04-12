На смену зиме в Петербурге приходит пожароопасный сезон

С 15 апреля в Петербурге начинается пожароопасный сезон 2022 года. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.
Согласно постановлению городского правительства, Петербург внесен в число населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, сообщает 12 апреля пресс-служба администрации. Будет составлен перечень территорий садоводств, огородничеств и организаций отдыха и оздоровления детей, где возможны пожары.
На заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в начале марта Беглов сообщал, что пожароопасный сезон в Петербурге, по планам, продлится до 15 октября. Ответственность за предупреждение лесных пожаров возложена на ГУ МЧС и городской комитет по благоустройству, в последнем будет работать круглосуточная дежурная служба. Кроме того, в наиболее пожароопасных местах установили 17 камер видеонаблюдения.
Площадь городских лесов в Петербурге составляет почти 23 тысячи гектаров. В 2021 году в них потушили пять пожаров, годом ранее — семь.