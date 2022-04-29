Колесов: Мне такой прогноз на первые майские праздники нравится

Длинные выходные в начале мая будут чуть теплее, чем последние дни апреля. Прогноз погоды дал 29 апреля главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
«Мне такой прогноз по Санкт-Петербургу на первые майские праздники нравится. Температура воздуха останется немного ниже нормы, но еще на прошлой неделе казалось, что будет хуже», — написал синоптик в своём телеграм-канале.
По его словам, воздух будет по-прежнему холодным, поэтому снег возможен, особенно в ночные часы в начале и конце выходных дней. Но есть хорошая новость: осадков будет немного.
«Воздух постепенно прогревается, и температура днем по всему региону продолжит повышаться. Правда, в ночные часы при ясном небе по области будут заморозки, но от этого пока никуда не деться. Так что хороших всем выходных», — резюмировал Колесов.
После тёплого периода в середине месяца Петербург сейчас переживает похолодание. В городе идёт снег и даже град.