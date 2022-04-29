Колесов: Мне такой прогноз на первые майские праздники нравится

Длинные выходные в начале мая будут чуть теплее, чем последние дни апреля. Прогноз погоды дал 29 апреля главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

«Мне такой прогноз по Санкт-Петербургу на первые майские праздники нравится. Температура воздуха останется немного ниже нормы, но еще на прошлой неделе казалось, что будет хуже», — написал синоптик в своём телеграм-канале.



По его словам, воздух будет по-прежнему холодным, поэтому снег возможен, особенно в ночные часы в начале и конце выходных дней. Но есть хорошая новость: осадков будет немного.

