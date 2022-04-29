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    Циклон замедлился. В Петербурге в пятницу ожидается снег, и в мае он тоже будет

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    1 комментарий

    В Петербурге по-прежнему холодно. Надежд на то, что сегодня будет последний день со снегом, мало. Хотя суббота обещает быть без осадков, они вернутся в воскресенье, 1 мая.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 29 апреля ожидается небольшой мокрый снег с дождем, ветер умеренный. Температура, ночью опускавшаяся до 0 — плюс 2 градусов, днём повысится до плюс 5–7.

    «Сегодня синоптическую ситуацию в Северной столице продолжит формировать тыловая часть циклона, замедлившего своё движение над востоком Баренцева моря. Он сохранит в атмосфере над регионом северные потоки, что гарантирует поступление новых порций холодного воздуха», — поясняет ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    При этом, по его словам, атмосферное давление будет слабо расти и составит 767 мм рт. ст., что выше нормы.

    В субботу заметного потепления не будет — плюс 6–8 градусов, зато без существенных осадков. А вот 1 мая ночью местами возможен небольшой мокрый снег с дождём, днем небольшой дождь, плюс 8–10 градусов.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии (1)

    274719900
    Ох уж эти громкие заголовки..И в мае тоже будет..весь май,без остановки))
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