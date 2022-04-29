Циклон замедлился. В Петербурге в пятницу ожидается снег, и в мае он тоже будет

В Петербурге по-прежнему холодно. Надежд на то, что сегодня будет последний день со снегом, мало. Хотя суббота обещает быть без осадков, они вернутся в воскресенье, 1 мая.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 29 апреля ожидается небольшой мокрый снег с дождем, ветер умеренный. Температура, ночью опускавшаяся до 0 — плюс 2 градусов, днём повысится до плюс 5–7.



«Сегодня синоптическую ситуацию в Северной столице продолжит формировать тыловая часть циклона, замедлившего своё движение над востоком Баренцева моря. Он сохранит в атмосфере над регионом северные потоки, что гарантирует поступление новых порций холодного воздуха», — поясняет ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус.

