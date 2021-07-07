Депутаты в Петербурге задумались над созданием в городских парках мангальных зон. Вопрос отмены штрафов обсуждали бурно

По данным парламентария, на территории городских лесов Петербурга якобы определены 42 зоны в Кронштадтском и Курортном районах, где оборудованы жаровни. «В то же время мы понимаем, несмотря на существующий запрет, орды шашлычников ходят в наши городские парки, — констатировал Макаров. — Мы имеем ситуацию, когда с одной стороны, это нельзя делать, а с другой — все делают». Депутат привел в пример парк Авиаторов и Пулковский парк.

Разводить открытый огонь (угли для шашлыков приравниваются к этому) на территории зеленых насаждений в Петербурге запрещено. Автор инициативы единоросс Алексей Макаров предложил подправить закон об административных правонарушениях и не наказывать любителей шашлыка, если процесс приготовления происходит в специально оборудованном месте. Сейчас за это штрафуют на сумму от 3 до 5 тысяч рублей.

Он выразил надежду, что конкретное воплощение идеи может взять на себя правительство на подзаконном уровне: определение и оборудование таких мест.

Коммунист Ирина Иванова обратила внимание, что это затрагивает «клубок законов», в частности, закон о зеленых насаждениях. Павел Иткин прокомментировал, что от шашлыков в парке Победы недалеко до барбекю на Вечном огне, и спросил, не надо ли, наоборот, ужесточить наказание. Александр Рассудов поинтересовался, сколько таких площадок необходимо и во сколько обойдется каждая.

Надежда Тихонова констатировала, что лето жаркое и не у всех горожан есть возможность выехать на дачу по причине отсутствия таковой. С другой стороны, отметила парламентарий, фактически автор предложил не штрафовать за то, что запрещено законом.

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, комментируя инициативу, отметил: речь идет о том, чтобы не ущемлять «интересы простого человека». На поправки ко второму чтению отвели месяц.