Генпрокурор заявил, что российские учебные заведения недостаточно защищены от нападений

Учебные заведения почти во всех регионах России недостаточно защищены — это показали вооруженные нападения. Об этом 26 апреля заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов.
«Произошедшие в прошлом году трагедии в Казани, Перми, Санкт-Петербурге и Серпухове, связанные с вооруженными нападениями на учебные заведения, показали очевидную недостаточность мер по обеспечению безопасности детей», — рассказал он, выступая с ежегодным докладом в Совете Федерации (цитата по ТАСС).
По словам Краснова, почти в каждом регионе бывали случаи, когда категорию защищенности учебных заведений умышленно занижали — следовательно, там не было специализированной охраны. «О данной проблеме проинформирован председатель правительства», — добавил генпрокурор.
Ранее по иску Генпрокуратуры Верховный суд РФ признал движение «Колумбайн»* (запрещено в РФ) террористическим. Его внесли в официальный перечень террористических и экстремистских организаций Росфинмониторинга.
При этом до сих пор нет конкретной информации, что это за организация и как она работает. О её существовании ранее не было известно.
*Движение «Колумбайн» признано террористическим и запрещено в РФ