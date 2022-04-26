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    Генпрокурор заявил, что российские учебные заведения недостаточно защищены от нападений

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    8 комментариев

    Учебные заведения почти во всех регионах России недостаточно защищены — это показали вооруженные нападения. Об этом 26 апреля заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов.

    «Произошедшие в прошлом году трагедии в Казани, Перми, Санкт-Петербурге и Серпухове, связанные с вооруженными нападениями на учебные заведения, показали очевидную недостаточность мер по обеспечению безопасности детей», — рассказал он, выступая с ежегодным докладом в Совете Федерации (цитата по ТАСС).

    По словам Краснова, почти в каждом регионе бывали случаи, когда категорию защищенности учебных заведений умышленно занижали — следовательно, там не было специализированной охраны. «О данной проблеме проинформирован председатель правительства», — добавил генпрокурор.

    Ранее по иску Генпрокуратуры Верховный суд РФ признал движение «Колумбайн»* (запрещено в РФ) террористическим. Его внесли в официальный перечень террористических и экстремистских организаций Росфинмониторинга.

    При этом до сих пор нет конкретной информации, что это за организация и как она работает. О её существовании ранее не было известно.

    *Движение «Колумбайн» признано террористическим и запрещено в РФ

    «Колумбайнеры» — это подражатели двух американских подростков, Эрика Харриса и Дилана Клиболда, которые совершили массовое убийство в американской школе «Колумбайн» в 1999 году и покончили с собой. Всего они убили 13 человек.

    В России за последнее время произошел ряд подобных случаев. Так, 11 мая 2021 года в Казани Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии. Погибли девять человек — две учительницы и семеро школьников.

    20 сентября прошлого года на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета открыл стрельбу студент Тимур Бекмансуров. Погибли шестеро.

    «Колумбайнеров» регулярно задерживают на стадии подготовки к нападению на школы. О том, как распознать потенциального стрелка, читайте на «Фонтанке».

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    Комментарии (8)

    AndrewBarsik
    У нас вообще всё плохо защищено. Вот граждане, например, вообще не защищены от произвола кривдохранителей, предприниматели не защищены от беспредела контроль-надзорных органов, работники госучреждений не защищены от самодурства начальников, назначенных по "кумовскому" принципу, учёные не защищены от безграмотности чиновников, управляющих наукой. Список можно продолжать бесконечно. Прокурор выбрал не самую актуальную проблему для озвучивания.
    hedgehog_
    правильна. надо ДВА ряда заборов, притом сплошных и высотой в три метра.
    dragvs
    Колючая проволока, вышки с пулеметчиками, проходная? Извините, а кто охранять то должен? Все страна и так силовики и вертухаи. Экономика в кризисе, рабочих рук не хватает, 10 млн мигрантов на 70 млн своих собственных рабочих. Пенсионный возраст и так уже подняли. КТО будет охранять?
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