Генпрокурор заявил, что российские учебные заведения недостаточно защищены от нападений

Учебные заведения почти во всех регионах России недостаточно защищены — это показали вооруженные нападения. Об этом 26 апреля заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов.



«Произошедшие в прошлом году трагедии в Казани, Перми, Санкт-Петербурге и Серпухове, связанные с вооруженными нападениями на учебные заведения, показали очевидную недостаточность мер по обеспечению безопасности детей», — рассказал он, выступая с ежегодным докладом в Совете Федерации (цитата по ТАСС).



По словам Краснова, почти в каждом регионе бывали случаи, когда категорию защищенности учебных заведений умышленно занижали — следовательно, там не было специализированной охраны. «О данной проблеме проинформирован председатель правительства», — добавил генпрокурор.

