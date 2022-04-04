Росфинмониторинг внёс «Колумбайн»* в реестр террористических организаций

Международное молодежное движение «Колумбайн»* (признано террористическим и запрещено в РФ) внесено в официальный перечень террористических и экстремистских организаций Росфинмониторинга, следует из информации на сайте.



Название движения появилось 4 апреля в перечне террористов и экстремистов в разделе «Включенные».

Террористическим «Колумбайн» признали еще в начале февраля. В Генпрокуратуре заявили, что организация «основана на идеологии насилия и преследует цели массовой гибели людей, устрашения населения и дестабилизации обстановки в стране путем реализации масштабных насильственных акций». При этом до сих пор нет конкретной информации, что это за организация и как она работает. О её существовании ранее не было известно.