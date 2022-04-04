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    Росфинмониторинг внёс «Колумбайн»* в реестр террористических организаций

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    Международное молодежное движение «Колумбайн»* (признано террористическим и запрещено в РФ) внесено в официальный перечень террористических и экстремистских организаций Росфинмониторинга, следует из информации на сайте.

    Название движения появилось 4 апреля в перечне террористов и экстремистов в разделе «Включенные».

    Террористическим «Колумбайн» признали еще в начале февраля. В Генпрокуратуре заявили, что организация «основана на идеологии насилия и преследует цели массовой гибели людей, устрашения населения и дестабилизации обстановки в стране путем реализации масштабных насильственных акций». При этом до сих пор нет конкретной информации, что это за организация и как она работает. О её существовании ранее не было известно.

    «Колумбайнеры» — это подражатели двух американских подростков, Эрика Харриса и Дилана Клиболда, которые совершили массовое убийство в американской школе «Колумбайн» в 1999 году и покончили с собой. Всего они убили 13 человек.

    В России за последнее время произошел ряд подобных случаев. Так, 11 мая 2021 года в Казани Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии. Погибли девять человек — две учительницы и семеро школьников.

    20 сентября прошлого года на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета открыл стрельбу студент Тимур Бекмансуров. Погибли шестеро.

    «Колумбайнеров» регулярно задерживают на стадии подготовки к нападению на школы. О том, как распознать потенциального стрелка, читайте на «Фонтанке».

    *Движение «Колумбайн» признано террористическим и запрещено в РФ.

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