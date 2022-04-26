Курортный район обратится в прокуратуру из-за разрушения пляжа в Репино

Администрация Курортного района намерена обратиться в природоохранную прокуратуру после зафиксированных накануне незаконных работ на берегу Финского залива. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе района 26 апреля.

В районной администрации уточнили, что работы никто ни с кем не согласовывал. Государственная административно-техническая инспекция также сообщила, что составляет документы по самовольному производству работ. При этом фигуранта пока не называют.

Участок водоохранной зоны находится впритык к территории, на которой расположена event-площадка Majestic — проект компании Live Group. «Фонтанка» запросила там информацию о том, кто являлся заказчиком работ, а также направила запрос в региональное управление Росприроднадзора. Сейчас экскаваторов на пляже нет.

