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    Курортный район обратится в прокуратуру из-за разрушения пляжа в Репино

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    4 комментария

    Администрация Курортного района намерена обратиться в природоохранную прокуратуру после зафиксированных накануне незаконных работ на берегу Финского залива. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе района 26 апреля.

    В районной администрации уточнили, что работы никто ни с кем не согласовывал. Государственная административно-техническая инспекция также сообщила, что составляет документы по самовольному производству работ. При этом фигуранта пока не называют.

    Участок водоохранной зоны находится впритык к территории, на которой расположена event-площадка Majestic — проект компании Live Group. «Фонтанка» запросила там информацию о том, кто являлся заказчиком работ, а также направила запрос в региональное управление Росприроднадзора. Сейчас экскаваторов на пляже нет.

    Напомним, кадры с берега Финского залива появились накануне. Техника разрушила каменную насыпь, а также перекопала пляж. Очевидец сообщил, что рабочие разбежались, стоило ему вызвать полицию.

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    Комментарии (4)

    alexadmin
    Нету там никакого пляжа. Дикий берег с булыжниками, остатками бетонных конструкций древних цивилизаций, ржавыми рыбацкими лодками, примотанными цепями. Уж не знаю на каком основании там отхвачена часть берега под ресторан (а вот тут бы в саму администрацию зайти, поинтересоваться с пристрастием), но говорить что там что-то можно разрушить тракторами - курам на смех. Только для человека, который там никогда не бывал.
    VKuser49193372
    Опять бизнесмены постарались.
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