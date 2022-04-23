Одна болезнь на двоих. Брату и сестре «бабочкам» нужна помощь

Лиза и Матвей — брат и сестра. Они — дети-«бабочки». У них буллезный эпидермолиз — редкое заболевание, при котором кожа становится хрупкой, как крылышки бабочек. Им нужны средства по уходу за кожей. Но они не входят в полис ОМС.

«У Матвея и Лизы тяжелое генетическое заболевание, которое поражает кожу и слизистые — на них появляются волдыри и эрозии. Таких детей называют «бабочками» — любое неосторожное прикосновение вызывает образование кровоточащих ран. Благодаря помощи читателей Русфонда сын и дочка неоднократно проходили обследование и лечение в детской больнице в Санкт-Петербурге.

Лиза и Матвей Багровы, 11 лет и 4 года.

В октябре 2019 года Лизе там сделали операцию на правой кисти — разделили сросшиеся пальчики. Тогда же подробно обследовали и Матвея, и специалисты дали мне подробные рекомендации по уходу. А читатели Русфонда помогли собрать средства на покупку перевязочных средств. Спасибо всем большое!



Но сейчас состояние обоих детей ухудшается, опять поражены большие участки кожи, болят зубы, проблема с питанием. И Матвей, и Лиза нуждаются в квалифицированной помощи.



К сожалению, в нашей местной больнице даже сдать кровь на анализ без новых повреждений кожи не получается — нет специалистов. Прошу вас, помогите нам оплатить лечение в Петербурге, в больнице, где моих детей уже знают и могут помочь!



Из средств ОМС это лечение не покрывается, а самим нам не справиться — все деньги уходят на лекарства и специальные средства по уходу. Прошу, помогите облегчить жизнь нашим "бабочкам"». Марина Багрова, Башкортостан.



Илья Богданов, педиатр Детского городского многопрофильного клинического специализированного центра высоких медицинских технологий (Санкт-Петербург):

