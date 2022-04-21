«Вразрез с госполитикой». Петербургский суд ликвидировал «Сферу»*

Ликвидации добивался региональный Минюст, в иске которого сказано, что вся деятельность фонда идёт вразрез с государственной политикой и «осуществляется с грубыми и множественными нарушениями законодательства РФ, преимущественно носящими неустранимый характер».

Куйбышевский районный суд Петербурга удовлетворил требование о ликвидации и исключении из ЕГРЮЛ благотворительного фонда «Сфера» (признан иноагентом), защищающего права представителей ЛГБТ-сообщества. Об этом 21 апреля сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

«Сфера» на своём сайте декларирует содействие в обеспечении равных прав вне зависимости от сексуальной ориентации и гендерной идентичности, а также социальную и правовую помощь представителям ЛГБТ-сообщества и их близким.



*В марте 2016 года «Сферу» внесли в список НКО-иноагентов.

