Володин заявил, что сейчас Россия «возвращает себе территории и активы»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, выступая перед коллегами в ходе отчета Центробанка РФ о работе в 2021 году, коснулся темы отнятого у России, включая замороженные золотовалютные резервы, и призвал сплотиться. По его мнению, Россия вернет свои активы, возможно, с процентами.



«У нас много что забрали. Сейчас страна возвращает себе и эти активы, и территории. Так же и здесь. И деньги вернем, еще и проценты выплатят. Надо в это верить», — заявил Володин.



По словам спикера Госдумы, заморозка активов стала возможной в том числе и по вине депутатов. «Мы ответственны тоже. Мы каждый год принимали отчеты: с чем-то соглашались, с чем-то не соглашались. Давайте сейчас сгруппируемся, объединимся и активы вернем», — добавил он.

