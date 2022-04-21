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    Володин заявил, что сейчас Россия «возвращает себе территории и активы»

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    13 комментариев

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин, выступая перед коллегами в ходе отчета Центробанка РФ о работе в 2021 году, коснулся темы отнятого у России, включая замороженные золотовалютные резервы, и призвал сплотиться. По его мнению, Россия вернет свои активы, возможно, с процентами.

    «У нас много что забрали. Сейчас страна возвращает себе и эти активы, и территории. Так же и здесь. И деньги вернем, еще и проценты выплатят. Надо в это верить», — заявил Володин.

    По словам спикера Госдумы, заморозка активов стала возможной в том числе и по вине депутатов. «Мы ответственны тоже. Мы каждый год принимали отчеты: с чем-то соглашались, с чем-то не соглашались. Давайте сейчас сгруппируемся, объединимся и активы вернем», — добавил он.

    Ранее «Фонтанка» писала, что Россия будет готовить судебные иски, чтобы оспорить заморозку золотовалютных резервов. Всего оказалось заморожено около половины золотовалютных резервов — более $300 млрд. Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме 7 апреля, назвал заморозку активов России пиратством и ограблением.

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    Комментарии (13)

    AndrewBarsik
    При получении водительского удостоверения требуется получить справку от психиатра. Жаль, что это разумное требование не распространяется при выборе Председателя Государственной Думы.
    Maxic_84
    Ощущение что он бредит не переставая
    DanCitizen
    Он когда нибудь здравомыслие себе вернёт?
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