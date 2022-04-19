Набиуллина: Россия будет готовить судебные иски, чтобы оспорить заморозку золотовалютных резервов

Банк России планирует оспорить заморозку золотовалютных резервов, поэтому будут подготовлены соответствующие судебные иски. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в Госдуме, передает 19 апреля ТАСС.



«Это беспрецедентная заморозка золотовалютных резервов, мы будем готовить и иски судебные, готовимся, для того, чтобы их предъявить. Потому что это беспрецедентно в мировом масштабе, чтобы золотовалютные резервы такой большой страны были заморожены», — сказала Набиуллина.



28 февраля Евросоюз окончательно утвердил решение о замораживании активов Центробанка. В постановлении ЕС говорилось, что запрещаются любые операции, связанные с управлением резервами и активами банка. Всего оказалось заморожено около половины золотовалютных резервов — более $300 млрд. Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме 7 апреля, назвал заморозку активов России пиратством и ограблением.

