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    Набиуллина: Россия будет готовить судебные иски, чтобы оспорить заморозку золотовалютных резервов

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    23 комментария

    Банк России планирует оспорить заморозку золотовалютных резервов, поэтому будут подготовлены соответствующие судебные иски. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в Госдуме, передает 19 апреля ТАСС.

    «Это беспрецедентная заморозка золотовалютных резервов, мы будем готовить и иски судебные, готовимся, для того, чтобы их предъявить. Потому что это беспрецедентно в мировом масштабе, чтобы золотовалютные резервы такой большой страны были заморожены», — сказала Набиуллина.

    28 февраля Евросоюз окончательно утвердил решение о замораживании активов Центробанка. В постановлении ЕС говорилось, что запрещаются любые операции, связанные с управлением резервами и активами банка. Всего оказалось заморожено около половины золотовалютных резервов — более $300 млрд. Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме 7 апреля, назвал заморозку активов России пиратством и ограблением.

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    Комментарии (23)

    BorisN
    ЦБ профукал деньги. Надо показать активность
    VKuser2851963
    коллекторов подключить ?
    Sonata
    "Потому что это беспрецедентно в мировом масштабе, чтобы золотовалютные резервы такой большой страны были заморожены" - вот в чём основная предъява правосудию. Дескать, мы страна большая и авторитетная, здесь по понятиям надо))). На деле, 1,5% в мировой экономике, остальное - понты.
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