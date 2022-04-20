Решение об использовании замороженных активов РФ для восстановления Украины примут на международном уровне

Решение о возможном использовании замороженных резервов ЦБ РФ и заблокированных активов российских бизнесменов для восстановления Украины будут принимать на международном уровне. Об этом 20 апреля сообщил официальный представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, передает ТАСС.
«Мы обсуждаем этот вопрос, решение еще не принято», — сказал он, отвечая на вопрос о готовности Лондона пойти на подобные меры. Также представитель Великобритании добавил, что это решение будет приниматься не на национальном, а на «международном уровне».
28 февраля Евросоюз окончательно утвердил решение о замораживании активов Центробанка. В постановлении ЕС говорилось, что запрещаются любые операции, связанные с управлением резервами и активами банка. Всего под санкциями оказалось около половины золотовалютных резервов — более $300 млрд. Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме 7 апреля, назвал заморозку активов России пиратством и ограблением.
Ранее «Фонтанка» писала, что Банк России планирует оспорить заморозку золотовалютных резервов, поэтому будут подготовлены соответствующие судебные иски.