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    Решение об использовании замороженных активов РФ для восстановления Украины примут на международном уровне

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    15 комментариев

    Решение о возможном использовании замороженных резервов ЦБ РФ и заблокированных активов российских бизнесменов для восстановления Украины будут принимать на международном уровне. Об этом 20 апреля сообщил официальный представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, передает ТАСС.

    «Мы обсуждаем этот вопрос, решение еще не принято», — сказал он, отвечая на вопрос о готовности Лондона пойти на подобные меры. Также представитель Великобритании добавил, что это решение будет приниматься не на национальном, а на «международном уровне».

    28 февраля Евросоюз окончательно утвердил решение о замораживании активов Центробанка. В постановлении ЕС говорилось, что запрещаются любые операции, связанные с управлением резервами и активами банка. Всего под санкциями оказалось около половины золотовалютных резервов — более $300 млрд. Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме 7 апреля, назвал заморозку активов России пиратством и ограблением.

    Ранее «Фонтанка» писала, что Банк России планирует оспорить заморозку золотовалютных резервов, поэтому будут подготовлены соответствующие судебные иски.

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    Комментарии (15)

    SERGEY111
    Эти огромные средства можно было распрекрасно вложить в развитие экономики России - но они пролежали за бугром мертвым грузом . Теперь эти средства будут вложены в развитие Украины и из этих же средств будут оплачены все поставки вооружений туда же. Отличная комбинация получилась - войдет в мировые учебники .
    А2020
    Сами разбомбили, сами восстановили. Всё логично.
    Dazdraperma
    А на чьи деньги восстанавливали Ливию и Ирак?
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