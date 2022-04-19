Картины российских авангардистов застряли в Южной Корее

Как рассказал источник СМИ 19 апреля, из-за особенностей груза использовать пассажирские самолеты нельзя — возможна транспортировка лишь на грузовых суднах. Однако в Korean Air и других авиакомпаниях грузовые рейсы в Россию сейчас не проводят.

Картины российских авангардистов, которые участвовали в выставке в Центре сценического искусства Седжонг в Южной Корее, не могут попасть на родину из-за отсутствия подходящих авиарейсов. Об этом сообщает РИА Новости , ссылаясь на сотрудника корпорации «Хангук Ильбо», которая занимается организацией выставки.

По его словам, способ, с помощью которого удастся вернуть полотна, пока не определен, но это может стать известно уже на следующей неделе. Обычно проверка и подготовка картин к отправке после выставки занимает около трех дней, поэтому на данный момент задержка действительно связана с логистическими проблемами.



В Екатеринбургском музее изобразительных искусств изданию сообщили, что сейчас в Республике Корея находятся сотрудники институции. Они проверяют состояние экспонатов и готовят их к транспортировке в соответствии с имеющимися договоренностями.



Отметим, южнокорейские авиалинии Korean Air и Asiana Airlines 4 марта продлили приостановку рейсов в РФ. Свои транзитные грузовые и пассажирские самолеты они перенаправляют таким способом, чтобы избежать воздушного пространства страны.



Выставка под названием «Кандинский, Малевич и российский авангард: искусство революции» проводилась в Сеуле с 31 декабря 2021 года по 17 апреля при содействии Екатеринбургского музея изобразительных искусств, Нижегородского государственного художественного музея, Красноярского художественного музея им. В.И. Сурикова и Приморской государственной картинной галереи.

