Картины российских авангардистов застряли в Южной Корее

Картины российских авангардистов, которые участвовали в выставке в Центре сценического искусства Седжонг в Южной Корее, не могут попасть на родину из-за отсутствия подходящих авиарейсов. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на сотрудника корпорации «Хангук Ильбо», которая занимается организацией выставки.
Как рассказал источник СМИ 19 апреля, из-за особенностей груза использовать пассажирские самолеты нельзя — возможна транспортировка лишь на грузовых суднах. Однако в Korean Air и других авиакомпаниях грузовые рейсы в Россию сейчас не проводят.
По его словам, способ, с помощью которого удастся вернуть полотна, пока не определен, но это может стать известно уже на следующей неделе. Обычно проверка и подготовка картин к отправке после выставки занимает около трех дней, поэтому на данный момент задержка действительно связана с логистическими проблемами.
В Екатеринбургском музее изобразительных искусств изданию сообщили, что сейчас в Республике Корея находятся сотрудники институции. Они проверяют состояние экспонатов и готовят их к транспортировке в соответствии с имеющимися договоренностями.
Отметим, южнокорейские авиалинии Korean Air и Asiana Airlines 4 марта продлили приостановку рейсов в РФ. Свои транзитные грузовые и пассажирские самолеты они перенаправляют таким способом, чтобы избежать воздушного пространства страны.
Выставка под названием «Кандинский, Малевич и российский авангард: искусство революции» проводилась в Сеуле с 31 декабря 2021 года по 17 апреля при содействии Екатеринбургского музея изобразительных искусств, Нижегородского государственного художественного музея, Красноярского художественного музея им. В.И. Сурикова и Приморской государственной картинной галереи.
В начале апреля на финской границе застряли картины из Эрмитажа и других музеев, гостившие на выставке «Гран тур. Мечта об Италии от Венеции до Помпей» в Италии. Недавно они всё-таки вернулись в Россию. Финская сторона заявила о расследовании, которое ведется на уровне ЕС.