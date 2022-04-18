Это не приказ, а рекомендация. Как банки послушались Набиуллину, которая разрешила продавать наличную валюту

С самого утра понедельника корреспондент «Фонтанки» пытался купить валюту в банках — Набиуллина разрешила. Нельзя сказать, что совсем ничего не вышло. Но и повода для черного рынка сворачивать бизнес по обмену в подворотнях пока нет: банки продают крайне неохотно.



Фото: Пётр Ковалёв / ТАСС Поделиться Поделиться





С сегодняшнего дня, 18 апреля, Центробанк возобновил возможность для банков продавать наличную валюту. Купить доллары и евро действительно уже можно. Кто бы продал.

Утром в понедельник «Фонтанка» пробежалась по банкам и выяснила, кто принял указание регулятора к исполнению.

Пытаться купить валюту в отделениях Альфа-банка бесполезно. Как объяснили журналисту в отделении на Лиговском проспекте, 73, что доллары, что евро можно снять в банкомате либо купить с помощью мобильного приложения. Разумеется, в мобильном приложении будут «мобильные» доллары, можно ли их потом превращать в настоящие в банкоматах — отдельный вопрос. Но в целом короткий ответ на вопрос «можно ли купить в отделениях «Альфа» наличную валюту» — нет.



Так же, как и в отделении Сбербанка в «Невском центре», и в офисе банка ВТБ на Восстания, 1. Как объяснили менеджеры, сегодня валюты в продаже нет — приказ на её продажу еще не поступил.



— Будет ли завтра, точно сказать не можем, смотрите информацию на сайте или по телефону горячей линии узнавайте, — расстроили сотрудники кредитного учреждения. Не продают валюту и в Райффайзенбанке, и вообще непонятно, будет ли банк проводить эти операции.



— Каждый банк сам решает, указание Центробанка носит лишь рекомендательный характер, — сообщили в отделении на Невском, 137. Примерно так же сформулировали отказ продавать валютный кеш в отделении Россельхозбанка на Невском проспекте, 61.

Единственным продающим наличную валюту банком из 6, что обошла «Фонтанка», оказался банк «Санкт-Петербург». В отделении на площади Островского прямо с ходу можно купить по 100 долларов и евро, и даже без комиссии, сказали там. Видимо, заработать у банкиров получается на кросс-курсе. При курсе Центробанка на 18 апреля в 87,07 рубля за 1 евро и 80,04 за 1 доллар продают их по 96 и 91 соответственно. Меньше купить тоже можно, но больше — нельзя.



— Если вам нужно больше, запишитесь в лист ожидания. Возможно, придется ждать дольше недели, потому что мы можем продавать только ту валюту, которая поступила в наши кассы с 9 апреля. Ну, и продадут вам её по тому курсу, который будет на день продажи, — объяснили в банке.

Ограничительную меру ЦБ ввел 9 марта на фоне высокой волатильности курса рубля. Купить легально наличную валюту стало невозможно. Со своих валютных вкладов было разрешено снимать не более 10 тысяч долларов (даже если вклад был в евро). На этом фоне в России начал расцветать черный рынок валюты. Граждане объединялись в группы в соцсетях и торговали по более высокому, чем в банках, курсу. Поначалу за евро просили до 350 рублей. Позже ситуация стабилизировалась, и цифры на черном рынке приблизились к уровню банковских курсов.

Уже с 11 апреля ЦБ смягчил условия покупки иностранной валюты и отменил комиссию в 12 % на покупку на бирже, а с 18 апреля разрешил банкам снова продавать гражданам наличную валюту с маленькой оговоркой: только ту, что поступит в их кассы с 9 апреля.

Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

