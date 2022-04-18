Центробанк возобновил возможность покупать валюту в банках

В понедельник, 18 апреля, Центробанк возобновил возможность россиянам вновь покупать наличную валюту в банках. Такой режим регулятор установил до 9 сентября. При этом продавать гражданам банки смогут лишь ту валюту, которая поступила в их кассы начиная с 9 апреля 2022 года.



Кроме этого, ранее регулятор принял решение смягчить условия покупки иностранной валюты у брокеров. Так, с 11 апреля отменена комиссия в 12 % на покупку валюты.



Ограничительную меру ЦБ ввел в марте на фоне высокой волатильности курса рубля.

