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    Центробанк возобновил возможность покупать валюту в банках

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    46 комментариев

    Банк России разрешил финансовым организациям вновь продавать наличную валюту гражданам РФ.

    В понедельник, 18 апреля, Центробанк возобновил возможность россиянам вновь покупать наличную валюту в банках. Такой режим регулятор установил до 9 сентября. При этом продавать гражданам банки смогут лишь ту валюту, которая поступила в их кассы начиная с 9 апреля 2022 года.

    Кроме этого, ранее регулятор принял решение смягчить условия покупки иностранной валюты у брокеров. Так, с 11 апреля отменена комиссия в 12 % на покупку валюты.

    Ограничительную меру ЦБ ввел в марте на фоне высокой волатильности курса рубля.

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    Комментарии (46)

    AP-SPb
    А толку? Функцию средства накопления эти фантики утратили, даже слепо-глухим хомячкам это должно уже было стать понятно, местА, где их можно осмысленно и с реальной пользой потратить в настоящий момент практически недоступны (кстати, уже почти 2 года). И что с ними делать? Разве что туалеты обклеивать :)))
    AGP
    Посмотрел сайт известного обменника: $ 70/105, € 75/115 О, как 😜
    TheBest
    Интересно. Но валюты, в большинстве случаев, в наличии в банках пока нет.
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