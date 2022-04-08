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    ЦБ возобновляет возможность для банков продавать валюту и для граждан снимать евро со счетов

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    Центробанк возобновляет возможность для граждан снятия евро наличными со счетов. Лимит сохраняется — до 10 тысяч, сообщает 8 апреля пресс-служба регулятора.

    «Граждане, у которых были открыты валютные счета или вклады до 9 марта 2022 года и которые еще не выбрали установленный лимит получения наличной валюты со своих счетов, с 11 апреля 2022 года смогут получить наличными не только доллары, но и евро. Общий лимит снятия сохраняется — 10 тыс. долларов США или их эквивалент в евро и действует до 9 сентября», — говорится в сообщении.

    При необходимости конвертация проводится по курсу банка.

    Также Банк России возобновляет с 18 апреля возможность для банков продавать наличную валюту гражданам, но только ту, которая поступила в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года.

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    Комментарии (11)

    263836471
    Спекулянты валютой составили серьёзную конкуренцию банкам...
    Thunder
    Переведите на понятный язык - рубль снова потиху улетит за 100+?
    vebber
    "но только ту, которая поступила в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года" - экономисты есть? Объясните, пожалуйста, зачем эта приписка про 9 апреля?
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