А посадки будут? Под гипнозом санкций дачники скупают грунт и семена

Садоводы-любители видят: продавцы взвинтили цены на удобрения и товары для дачи, саженцы деревьев и кустарников переходят в разряд дефицита. Петербургские продавцы семян прикидывают, что они будут бросать в добрую почву.
Цены — на взлет
Первый укол тревоги огородники почувствовали еще в начале февраля, когда пошли закупаться всем необходимым на сезон.
— Еще никакой спецоперации не началось, а цены уже взлетели вдвое, — говорит садовод с 40-летним стажем Владимир Костенко.
Каждый год он покупает семена и прочую утварь для земледелия примерно в одно и то же время. И даже хранит накладные, по которым смог зафиксировать рост цен:
— Удобрение «Карбамид». В прошлом году 21 февраля упаковка 1 килограмм стоила 44 рубля, в этом я его брал уже за 85 рублей. Удобрение картофельное, упаковка 3 кило: в прошлом году стоило 168 рублей, в этом — 211. Вермикулит для разрыхления земли: в том году мешок 70 литров стоил 600 рублей, в этом — 847. Семена горчицы, так и вообще смешно: в прошлом году мешок был 25 кило, стоил 1000 рублей. Сейчас, правда, 30 килограммов мешок, но стоит 2160 — стало дороже в 2 раза. Горшки для рассады были по 16 рублей, сейчас 33, а надо их много — я взял 20 штук. Это всё наше, российское производство. И брали 14 февраля, даже ничего на Украине не началось.
И это еще не стартовал сезон огородничества, когда нужно будет закупать и высаживать в грунт саженцы, говорит Владимир Костенко: трудно даже представить, какими будут цены.
Семена дефицита
Уже сейчас магазины, торгующие семенами и саженцами, отмечают дефицит.
— Саженцы — ожидается дефицит по импортным европейского производства (около
Доля комнатных растений из Нидерландов в группе составляет
С чем не будет проблем, когда откроется грунт, так это с рассадой: посадочный материал в «Максидоме» закупили заранее и уже почти всё вырастили.
Но рост цен уже не остановить.
— Стоимость упаковки, логистики, обеспечения жизнедеятельности предприятия — выросла процентов на 30. Также мы пользуемся отсрочками платежа и кредитными продуктами, а ключевая ставка выросла с
Сыр швейцарский, маслины — греческие
«Фонтанка» проанализировала импорт семян в Россию: в 2021 году посевной материал поставляли в Россию 20 стран, общий объем составил 1030 тонн на сумму 108 миллионов долларов.
В пятерке лидеров по деньгам — Перу, Танзания, США, Чили и Италия, они ввезли нам семян на 14 миллионов долларов. По объемам импорта лидируют Италия, Франция, Германия и Польша, поставившие в РФ 120 тысяч килограммов посадочного материала.
На общем фоне цен в пределах от 6 до 500 долларов за килограмм особо выделяются своей дороговизной 4 позиции. Семена, закупаемые в Перу и Танзании, обходятся в среднем в 4,2 тысячи долларов за килограмм, их было закуплено на 14 миллионов долларов. Семена из Мексики обходятся по 12 тысяч долларов за кило, из Гватемалы — по 35,3 тысячи долларов, но их закупили на меньшую сумму — 2 и 3 миллиона долларов соответственно.
Судя по таможенным декларациям, Голландия поставляет в РФ огурцы, томаты, белокочанную капусту и кольраби, Китай — острый перец и сельдерей, Италия — капусту листовую. Даже лук-севок и семенной картофель в грядки к петербургским садоводам попадают «из-за бугра». Как тут не вспомнить крылатую цитату из российского фильма: «Угощайтесь, товарищи. Сыр швейцарский, маслины — греческие, прошу-прошу».
И если запастись товаром на текущий огородный сезон магазины еще успели, что будет с закупками в следующем году, им приходится гадать на кофейной гуще.
— По последним данным, Евросоюз запретил отгрузку луковиц и корней цветов в Россию. С семенами цветочных культур тоже вопрос открыт, так как основные поставщики, Европа и США, включили семена в санкционный список. Очень надеемся, что этот вопрос будет как-то решён, иначе у товаропроизводителей урожайность овощей упадет как минимум в два раза. Отечественные семена овощных культур выращиваются в ограниченных объемах, российские профессиональные семена, кроме капусты, отсутствуют, — говорит Ольга Сафонова, менеджер ТМ «Дом семян».
Семена газонной травы в Россию везут из Нидерландов, Германии, Канады, США, Дании, Франции и Белоруссии. В 2021 году объем поставки составил 5629 тысяч тонн на сумму более 30 миллионов долларов. Но в этом сезоне, по словам экспертов, интерес к оформлению лужаек отошел у садоводов на второй план: с большим рвением они скупают семена овощей, лук-севок и картофель.
Поляки не вернули ни денег, ни растений
Но не только капусты и перца боятся лишиться садоводы. Крупнейшие поставщики декоративных деревьев тоже зарубежные.
— Наши основные поставщики — Голландия, Бельгия. Мы завозили растения — хвойные, лиственные и декоративные, в России практически никто их не производит. В этом сезоне этой позиции меньше всего будет, и цена будет выше — закупочная выросла процентов на 50. Перевозки очень сильно подорожали, это вообще катастрофа. Мы смогли купить почти всё, что планировали, оптовые компании, питомники, кто в Питере находятся, очень многие не смогли привезти ничего. Одной компании, например, поляки ни растения не отправили, ни деньги не вернули, которые ушли по предоплате, — рассказал «Фонтанке» представитель садового центра «АСТ Медовое».
Клубника, которую продавали в «АСТ Медовое», была родом из Голландии.
— Называется фриго — это способ производства. В России такой нет, у нас размножают усами, и полноценно плодоносить куст начинает только года через два. А фриго — это сразу взрослый куст, в год посадки дает очень большой урожай. Это настолько выгодно, что производители клубники на новый сезон закупают новые кусты, а отработанные выбрасывают, — рассказали в «АСТ Медовое».
Впрочем, увидеть на своих прилавках голландскую клубнику в магазине еще надеются — ее заказали и ждут в конце апреля.
Как говорят петербургские продавцы семян и растений, всё же они надеются, что ситуация заставит шевелиться отечественных производителей.
— Думаете, нам очень нравится зависеть от импортных семян? Соседняя Финляндия — маленькая страна. Почему они сами себя полностью обеспечивают картофелем и зерном? То, что нам рассказывают об импортозамещении, я представляю, в каком состоянии оно всё находится. Мы в Псковской области выращиваем саженцы, так там дикие кабаны запросто бегают, даже взрослые мужчины, наши рабочие, их боятся, — сетует Елена, владелица семейного бизнеса «Огород», которая занимается продажей цветов и саженцев. — Единственное, чего мы боимся, что может быть спад заказов со стороны города — мы занимаемся еще и городским озеленением. И очень переживаем, что у города не будет финансирования и у нас не будет заказов. С остальным мы справимся.
Не импортом единым
Хоть удобрения и взлетели в цене, они не исчезнут совсем. Львиную долю подкормки в Россию в 2021 году импортировал Казахстан —
Молиться на импорт вовсе не обязательно. «Основное удобрение для питомников — нидерландский «Осмокот». Наши стали делать аналог, в этом году питомники его проверяют, но результатов пока нет», — рассказали в АСТ «Медовое».
Тот же самый высокочтимый садоводами карбамид — это не что иное, как мочевина, которую выпускают 13 заводов по всей России.
С лопатами всё стабильно
Сезон посадок — это не только семена и удобрения. Это еще и грунт для рассады, и теплицы, и лейки, и укрывной материал. Как рассказали в «Ашане», поводов для беспокойства пока нет — покупать лопаты втридорога не придется.
— Цены на товары сегмента отдела «Сад и огород» в целом не изменились, так как резервы и заказы делались в прошлом году по старым ценам. Как ситуация в будущем изменится, пока непонятно, по причине [разрыва прежних] логистических цепочек. Пока что дефицита в чем-либо нет. Товара достаточно, и широк ассортимент во всех сегментах, — говорят в магазине.
Беспокоиться, что из продажи пропадут шезлонги, гамаки и лейки, не стоит. «
Отмечают продавцы и признаки дачного переориентирования покупателей. В «Ашане» и Торговом доме «Вимос» особым спросом среди покупателей пользуется рассада цветов и овощей.
— Покупатели готовятся к посевной. Приобретают теплицы, сильно выросли продажи поликарбоната, а также плодородного грунта. Товара достаточно, поставщики выполняют заказы в пределах обычных значений. Подорожание остановлено, продолжаем искать возможности снижения цен, — говорят в «Вимосе».
Ранее «Фонтанка» выяснила, где и почем можно снять дачу или хотя бы скромный огород, чтобы самому вырастить стремительно дорожающие овощи.
Наталья Вязовкина, Милена Солдатенко, «Фонтанка.ру»