А посадки будут? Под гипнозом санкций дачники скупают грунт и семена

Садоводы-любители видят: продавцы взвинтили цены на удобрения и товары для дачи, саженцы деревьев и кустарников переходят в разряд дефицита. Петербургские продавцы семян прикидывают, что они будут бросать в добрую почву.



Фото: Егор Алеев / ТАСС Поделиться Поделиться





Цены — на взлет

Первый укол тревоги огородники почувствовали еще в начале февраля, когда пошли закупаться всем необходимым на сезон.

— Еще никакой спецоперации не началось, а цены уже взлетели вдвое, — говорит садовод с 40-летним стажем Владимир Костенко.

Каждый год он покупает семена и прочую утварь для земледелия примерно в одно и то же время. И даже хранит накладные, по которым смог зафиксировать рост цен:

— Удобрение «Карбамид». В прошлом году 21 февраля упаковка 1 килограмм стоила 44 рубля, в этом я его брал уже за 85 рублей. Удобрение картофельное, упаковка 3 кило: в прошлом году стоило 168 рублей, в этом — 211. Вермикулит для разрыхления земли: в том году мешок 70 литров стоил 600 рублей, в этом — 847. Семена горчицы, так и вообще смешно: в прошлом году мешок был 25 кило, стоил 1000 рублей. Сейчас, правда, 30 килограммов мешок, но стоит 2160 — стало дороже в 2 раза. Горшки для рассады были по 16 рублей, сейчас 33, а надо их много — я взял 20 штук. Это всё наше, российское производство. И брали 14 февраля, даже ничего на Украине не началось.



И это еще не стартовал сезон огородничества, когда нужно будет закупать и высаживать в грунт саженцы, говорит Владимир Костенко: трудно даже представить, какими будут цены.

Семена дефицита

Уже сейчас магазины, торгующие семенами и саженцами, отмечают дефицит.

— Саженцы — ожидается дефицит по импортным европейского производства (около 30 % доля в подгруппе). Семена — уже чувствуем дефицит (используется импортный материал, фасовка в России). Растения комнатные — уже чувствуем дефицит, падение подгруппы на 15 % в штуках и 7 % в рублях, при общем росте реализации в 1 квартале по направлению на 34 % , — рассказали «Фонтанке» в сети гипермаркетов товаров для обустройства дома, ремонта и строительства «Максидом».

Доля комнатных растений из Нидерландов в группе составляет 80 % , отметили представители сети.

С чем не будет проблем, когда откроется грунт, так это с рассадой: посадочный материал в «Максидоме» закупили заранее и уже почти всё вырастили.

Но рост цен уже не остановить.

— Стоимость упаковки, логистики, обеспечения жизнедеятельности предприятия — выросла процентов на 30. Также мы пользуемся отсрочками платежа и кредитными продуктами, а ключевая ставка выросла с 7,5 % до 1 7 % . Пока нет возможности ввозить европейские гибриды и не налажены новые связи, сложно говорить о проценте повышения. Доля импортных овощных семян в нашем ассортименте насчитывает примерно 50 % . Но поставки семян из Евросоюза теперь стали невозможны, что приводит к росту цен на них, — говорит Ольга Сафонова, менеджер ТМ «Дом семян».



Сыр швейцарский, маслины — греческие

«Фонтанка» проанализировала импорт семян в Россию: в 2021 году посевной материал поставляли в Россию 20 стран, общий объем составил 1030 тонн на сумму 108 миллионов долларов.

В пятерке лидеров по деньгам — Перу, Танзания, США, Чили и Италия, они ввезли нам семян на 14 миллионов долларов. По объемам импорта лидируют Италия, Франция, Германия и Польша, поставившие в РФ 120 тысяч килограммов посадочного материала.

На общем фоне цен в пределах от 6 до 500 долларов за килограмм особо выделяются своей дороговизной 4 позиции. Семена, закупаемые в Перу и Танзании, обходятся в среднем в 4,2 тысячи долларов за килограмм, их было закуплено на 14 миллионов долларов. Семена из Мексики обходятся по 12 тысяч долларов за кило, из Гватемалы — по 35,3 тысячи долларов, но их закупили на меньшую сумму — 2 и 3 миллиона долларов соответственно.

Судя по таможенным декларациям, Голландия поставляет в РФ огурцы, томаты, белокочанную капусту и кольраби, Китай — острый перец и сельдерей, Италия — капусту листовую. Даже лук-севок и семенной картофель в грядки к петербургским садоводам попадают «из-за бугра». Как тут не вспомнить крылатую цитату из российского фильма: «Угощайтесь, товарищи. Сыр швейцарский, маслины — греческие, прошу-прошу».



И если запастись товаром на текущий огородный сезон магазины еще успели, что будет с закупками в следующем году, им приходится гадать на кофейной гуще.

— По последним данным, Евросоюз запретил отгрузку луковиц и корней цветов в Россию. С семенами цветочных культур тоже вопрос открыт, так как основные поставщики, Европа и США, включили семена в санкционный список. Очень надеемся, что этот вопрос будет как-то решён, иначе у товаропроизводителей урожайность овощей упадет как минимум в два раза. Отечественные семена овощных культур выращиваются в ограниченных объемах, российские профессиональные семена, кроме капусты, отсутствуют, — говорит Ольга Сафонова, менеджер ТМ «Дом семян».

Семена газонной травы в Россию везут из Нидерландов, Германии, Канады, США, Дании, Франции и Белоруссии. В 2021 году объем поставки составил 5629 тысяч тонн на сумму более 30 миллионов долларов. Но в этом сезоне, по словам экспертов, интерес к оформлению лужаек отошел у садоводов на второй план: с большим рвением они скупают семена овощей, лук-севок и картофель.



Поляки не вернули ни денег, ни растений

Но не только капусты и перца боятся лишиться садоводы. Крупнейшие поставщики декоративных деревьев тоже зарубежные.

— Наши основные поставщики — Голландия, Бельгия. Мы завозили растения — хвойные, лиственные и декоративные, в России практически никто их не производит. В этом сезоне этой позиции меньше всего будет, и цена будет выше — закупочная выросла процентов на 50. Перевозки очень сильно подорожали, это вообще катастрофа. Мы смогли купить почти всё, что планировали, оптовые компании, питомники, кто в Питере находятся, очень многие не смогли привезти ничего. Одной компании, например, поляки ни растения не отправили, ни деньги не вернули, которые ушли по предоплате, — рассказал «Фонтанке» представитель садового центра «АСТ Медовое».

Клубника, которую продавали в «АСТ Медовое», была родом из Голландии.

— Называется фриго — это способ производства. В России такой нет, у нас размножают усами, и полноценно плодоносить куст начинает только года через два. А фриго — это сразу взрослый куст, в год посадки дает очень большой урожай. Это настолько выгодно, что производители клубники на новый сезон закупают новые кусты, а отработанные выбрасывают, — рассказали в «АСТ Медовое».



Впрочем, увидеть на своих прилавках голландскую клубнику в магазине еще надеются — ее заказали и ждут в конце апреля.

Как говорят петербургские продавцы семян и растений, всё же они надеются, что ситуация заставит шевелиться отечественных производителей.

— Думаете, нам очень нравится зависеть от импортных семян? Соседняя Финляндия — маленькая страна. Почему они сами себя полностью обеспечивают картофелем и зерном? То, что нам рассказывают об импортозамещении, я представляю, в каком состоянии оно всё находится. Мы в Псковской области выращиваем саженцы, так там дикие кабаны запросто бегают, даже взрослые мужчины, наши рабочие, их боятся, — сетует Елена, владелица семейного бизнеса «Огород», которая занимается продажей цветов и саженцев. — Единственное, чего мы боимся, что может быть спад заказов со стороны города — мы занимаемся еще и городским озеленением. И очень переживаем, что у города не будет финансирования и у нас не будет заказов. С остальным мы справимся.

Не импортом единым



Хоть удобрения и взлетели в цене, они не исчезнут совсем. Львиную долю подкормки в Россию в 2021 году импортировал Казахстан — 64 % , или 72 миллиона тонн из 111,6. Все остальные импортеры далеко отстали: Финляндия ввезла 6 млн тонн, Испания — 4,5 млн, Нидерланды — 3 млн, Италия — 2 млн, Белоруссия — 1,9 млн, Китай — вдвое меньше.

Молиться на импорт вовсе не обязательно. «Основное удобрение для питомников — нидерландский «Осмокот». Наши стали делать аналог, в этом году питомники его проверяют, но результатов пока нет», — рассказали в АСТ «Медовое».

Тот же самый высокочтимый садоводами карбамид — это не что иное, как мочевина, которую выпускают 13 заводов по всей России.

С лопатами всё стабильно

Сезон посадок — это не только семена и удобрения. Это еще и грунт для рассады, и теплицы, и лейки, и укрывной материал. Как рассказали в «Ашане», поводов для беспокойства пока нет — покупать лопаты втридорога не придется. — Цены на товары сегмента отдела «Сад и огород» в целом не изменились, так как резервы и заказы делались в прошлом году по старым ценам. Как ситуация в будущем изменится, пока непонятно, по причине [разрыва прежних] логистических цепочек. Пока что дефицита в чем-либо нет. Товара достаточно, и широк ассортимент во всех сегментах, — говорят в магазине.

Беспокоиться, что из продажи пропадут шезлонги, гамаки и лейки, не стоит. « 70 % процентов товаров — это отечественные производители. Проблем с повышением цен и логистикой у них нет. Оставшиеся — это импорт из Китая, по которым также нет перебоев, резервы по ним делаются заранее», — сообщили в «Ашане».

Отмечают продавцы и признаки дачного переориентирования покупателей. В «Ашане» и Торговом доме «Вимос» особым спросом среди покупателей пользуется рассада цветов и овощей.

— Покупатели готовятся к посевной. Приобретают теплицы, сильно выросли продажи поликарбоната, а также плодородного грунта. Товара достаточно, поставщики выполняют заказы в пределах обычных значений. Подорожание остановлено, продолжаем искать возможности снижения цен, — говорят в «Вимосе».

Ранее «Фонтанка» выяснила, где и почем можно снять дачу или хотя бы скромный огород, чтобы самому вырастить стремительно дорожающие овощи.

Наталья Вязовкина, Милена Солдатенко, «Фонтанка.ру»

