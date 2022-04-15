18-летнему Семёну срочно нужна помощь, чтобы он не остался лежачим больным

У Семёна редкое генетическое заболевание, при котором на хрящах и суставах образуются наросты. Мальчику регулярно делали операции по их удалению. Перед очередной операцией выяснилось, что у него серьёзные проблемы с тазобедренным суставом. Врачи установили специальную конструкцию. Теперь её срочно необходимо удалить, иначе парень никогда не сможет ходить. Но сейчас для Семёна эта процедура стала платной.

У Семёна множественная экзостозная хондродисплазия. Это редкое генетическое заболевание, встречается в одном случае примерно на 50 тысяч человек. При этом заболевании образуются костно-хрящевые наросты — остеохондромы. Они появляются на верхних и нижних конечностях, рёбрах, лопатках, позвонках. Их число может достигать 350–400. У детей при этом заболевании происходит деформация рук и ног — суставы и хрящи становятся «костяными», руки и ноги перестают сгибаться, прекращается их рост. При этом человек испытывает постоянные боли. Многие дети останавливаются в росте.

Сёма вырос. Стало это возможным только благодаря тому, что ежегодно, в течение девяти лет, ему делали операции. Но он ни дня не жил без боли. Бесконечной боли, без которой он не может сесть, встать, ходить.

При этом мальчик не сдавался. Пока мог, занимался спортом, но потом даже настольный теннис стал для него противопоказан. Тогда он пошёл в музыкальную школу, играл на аккордеоне. Но болезнь и тут вмешалась. Левая рука стала резко укорачиваться. И Семёну предстояла операция по удлинению левого предплечья.

Мальчика направили в Петербург, в ФГБУ НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера. Но когда он лёг в больницу, выяснилось, что у него практически обездвижен тазобедренный сустав. Сёму прооперировали, вставили конструкцию, которая держит сустав, не давая ему разрушаться.

«После окончания операции в сознание меня так и не удалось привести, была большая потеря крови. Три дня я пролежал в бессознательном состоянии, находясь в реанимации под аппаратом искусственного дыхания. В течение тех дней, что провёл в реанимации, выяснилось, что я перестал чувствовать и двигать своей стопой. В общей сложности я пролежал в этом институте почти два месяца, и выписали меня оттуда, когда я находился в лежачем положении», — вспоминает Семён.