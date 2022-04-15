Ветераны Черноморского флота по-своему попрощаются с крейсером «Москва»

«Гвардейский ракетный крейсер «Москва» являлся символом мощи ВМФ почти 40 лет. Корабль и моряки всю свою боевую биографию служили родине честно, самозабвенно, неизменно добиваясь боевого успеха. «Москва» — это часть жизни сотен тысяч моряков, кораблестроителей, судоремонтников, простых севастопольцев, крымчан и других наших соотечественников. Мы воздаем должное его железу, его душе и морской школе», — рассказал агентству ученый секретарь военно-научного общества Черноморского флота капитан 1-го ранга Сергей Горбачев

Ветераны Черноморского флота 15 апреля проведут акцию прощания с крейсером «Москва» у памятника в честь 300-летия Российского флота в районе Артбухты в Севастополе, передаёт ForPost .

Начало мероприятия запланировано на 14 часов.



В ночь на 14 апреля стало известно, что из-за пожара на флагмане Черноморского флота сдетонировал боезапас, корабль получил серьёзные повреждения. Через несколько часов в Минобороны уточнили, что крейсер сохраняет плавучесть, а пожар локализован. Вечером того же дня ведомство объявило, что крейсер затонул при буксировке в Севастополь. Подробнее об этом читайте на «Фонтанке».



Пресс-секретарь президента Песков 15 апреля сообщил, что Путин не планирует проводить совещание для обсуждения причин пожара на крейсере «Москва».