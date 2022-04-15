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    Песков: Обсуждать крейсер «Москва» на совещании Путин не планирует

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    Президент России Владимир Путин не планирует проводить совещание для обсуждения причин пожара на утонувшем крейсере «Москва». Об этом, как передаёт ТАСС, заявил 15 апреля журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Также, по его словам, Путин не собирается ехать в Севастополь или другие регионы.

    «В ближайшие дни каких-то региональных поездок у президента не запланировано», — ответил представитель Кремля на вопрос ТАСС, планирует ли Путин посетить Севастополь в связи с ситуацией с крейсером.

    В ночь на 14 апреля информагентства со ссылкой на Минобороны сообщили, что из-за пожара на флагмане Черноморского флота сдетонировал боезапас и корабль получил серьёзные повреждения. Через несколько часов в оборонном ведомстве уточнили, что крейсер сохраняет плавучесть, а пожар локализован. Вечером того же дня ведомство объявило, что крейсер затонул при буксировке в порт назначения. Подробнее об этом читайте на «Фонтанке».

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