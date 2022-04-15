Песков: Обсуждать крейсер «Москва» на совещании Путин не планирует

Президент России Владимир Путин не планирует проводить совещание для обсуждения причин пожара на утонувшем крейсере «Москва». Об этом, как передаёт ТАСС, заявил 15 апреля журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Также, по его словам, Путин не собирается ехать в Севастополь или другие регионы.
«В ближайшие дни каких-то региональных поездок у президента не запланировано», — ответил представитель Кремля на вопрос ТАСС, планирует ли Путин посетить Севастополь в связи с ситуацией с крейсером.
В ночь на 14 апреля информагентства со ссылкой на Минобороны сообщили, что из-за пожара на флагмане Черноморского флота сдетонировал боезапас и корабль получил серьёзные повреждения. Через несколько часов в оборонном ведомстве уточнили, что крейсер сохраняет плавучесть, а пожар локализован. Вечером того же дня ведомство объявило, что крейсер затонул при буксировке в порт назначения. Подробнее об этом читайте на «Фонтанке».