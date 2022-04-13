«В 18 лет этот поступок казался мне остроумным». Кого в Петербурге привлекают за реабилитацию нацизма

С началом спецоперации закон о запрете реабилитации нацизма обрел свежие краски. За денацификацию взялись и в Петербурге. Взяли столяра, экскурсовода, контрабандиста, оппозиционера из бывших. Всем вменяют публикации предателей Родины или нацистских лидеров на сайте «Бессмертного полка».

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться





В течение марта по статье о реабилитации нацизма в Петербурге задержаны семь человек. Все дела возбуждены по части 3 статьи 354.1 УК — распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России. Задержанным вменяют публикацию на сайте «Бессмертного полка» фотографий предателей Родины и нацистов, среди которых Бандера, Геббельс, генерал Власов.

Петербургские адвокаты, комментирующие эти дела, отмечают, что преступления по данной статье квалифицируются как небольшой тяжести. Срок давности по ним истекает через два года. Все эпизоды из возбуждённых дел совершены в мае 2020 года. У следствия осталось меньше месяца для того, чтобы довести дела до суда, что при загрузке следствия считается спринтерскими темпами. Иначе их нужно прекращать за исходом срока давности.



По этой причине уже освобождён самый младший из фигурантов, 19-летний житель Купчино. По версии следствия, в 17 лет он опубликовал на сайте «Бессмертного полка» фотографию генерала Власова. Как рассказал «Фонтанке» его адвокат Максим Милиенко, сначала дело было возбуждено в отношении неустановленных лиц, затем парня задержали. Ему предъявили обвинение, следствие вышло с ходатайством об аресте во Фрунзенский районный суд.

Однако срок давности за преступление небольшой тяжести в случае с несовершеннолетними сокращается наполовину. То есть привлекать его через два года было незаконно. На это обратила внимание и судья, по итогам заседания она вынесла частное постановление, в котором попросила и.о. председателя СК Петербурга Марину Парастаеву «принять меры для недопущения впредь подобных нарушений требований уголовно-процессуального закона».

По всем фигурантам следствие выходило в суд с ходатайством об аресте. Во всех случаях суд отказывал за необоснованностью, сообщала объединённая пресс-служба судов. Данная статья лишь в определённых случаях подразумевает арест, никто из обвиняемых под эти критерии не попадал.



Так, мера пресечения не была избрана 32-летнему столяру Анатолию Быковскому. Адвокат Владимир Шубутинский охарактеризовал своего подзащитного как «рабочего человека, политически безграмотного».

«Он выставил портрет с вопросом: а знаете ли вы, кто такой Власов? Больше ничего он не писал. Он скорее обращался к администрации сайта. Ведь согласитесь, из сегодняшних школьников и студентов мало его знает», — отметил Шубутинский, добавив, что задавал Быковскому «провокационные» вопросы и увидел в нём патриотически настроенного гражданина.

20-летний экскурсовод Павел Тали узнал об уголовном деле, когда к нему в квартиру на Петроградской стороне в 7 утра зашел СОБР. Обыск прошел быстро, на предварительном следствии Тали не стал отрицать вину, доказательства в виде скриншота были на руках у силовиков.

— Где-то вычитал, что георгиевскую ленточку носили власовцы. В 18 лет этот поступок казался мне довольно остроумным, — отметил петербуржец. — Понятное дело, о последствиях не задумывался.



Предъявленное обвинение Тали считает несправедливым. По его словам, фото не было опубликовано на сайте «Бессмертного полка», его заблокировал модератор, а затем «подло наябедничал» куда следует.

«Моя шалость даже не вышла в сеть, будучи заблокированной модератором. Ко всему прочему, довольно странно предъявлять человеку обвинение за картинку, выложенную пару лет тому назад. Реабилитация нацизма (354.1 УК РФ.) — это не та статья, по которой меня нужно привлекать. Я нацизм не пропагандировал, а уж тем более не реабилитировал», — отмечает он.

Также среди обвиняемых оказался Леонид Светлов. В 2019 году его осудили по делу о контрабанде словацкого оружия. При обыске у Светлова дома изъяли экстремистскую книгу «Майн Кампф».

К апрелю страницы в соцсетях практически всех фигурантов закрыты. Также некоторым суд запретил пользоваться интернетом, связаться с ними не удалось.

Особняком идет дело в отношении сотрудника ЗАО «Рено-Россия» и ассистента в НИУ «Высшая школа экономики» Нермина Юсуфовича. Он восьмой фигурант, о котором известно «Фонтанке».



Дело в отношении Юсуфовича возбудили ещё в декабре 2021 года. Задержали его в марте в Москве, где он работает. Судя по некоторым публикациям, причиной внимания могло стать волонтерство в штабе Навального (организация признана экстремистской). Юсуфовичу вменяют публикацию портрета Геринга на сайте «Бессмертного полка». Следствие полагает, что это было сделано со страницы во «ВКонтакте» с именем «Олександр Клац».

В ходе заседания по избранию меры пресечения в Красногвардейском суде представитель следствия сообщил, что свидетелем по делу проходит мать Юсуфовича. Виновность петербуржца якобы подтверждается её показаниями и протоколом осмотра изъятого у неё телефона.

«Идёт предварительное расследование. Какие доказательства есть у следствия, нам пока неизвестно. На сегодняшний день следователем назначены экспертизы. Ждём окончания предварительного расследования и ознакомления с материалами уголовного дела», — прокомментировал адвокат Юсуфовича Сергей Локтев.

Суд избрал меру пресечения Юсуфовичу в виде запрета неопределённых действий с проживанием в Петербурге в одной квартире с матерью.



«Тот факт, что в данном адресе проживает свидетель по делу, суд в настоящее время не принимает во внимание, поскольку данный свидетель, как указала следователь в ходе судебного разбирательства, будучи предупрежденной об уголовной ответственности по статье 307 УК РФ, допрошена ею», — говорится в решении суда.

Первый приговор по статье о реабилитации нацизма в Петербурге вынесли 11 апреля. К обязательным работам приговорили студента колледжа Георгия Громаду. Он объяснял свой поступок эмоциями. По его словам, «ветераны живут плохо», а на празднование Дня Победы выделяются крупные бюджеты. Заявку с именем, фамилией и фотографией Петра Краснова, генерала, казненного за измену Родине, студент подал «в отместку».

На странице во «ВКонтакте» у Громады местом работы указана фанатская группа «15 сектор», а id его страницы — «8slavyanin8». С «Фонтанкой» Громада общаться отказался.

Закон о запрете реабилитации нацизма в России приняли в 2014 году. Ему предшествовали опрос про спасение блокадников на телеканале «Дождь» (признан иноагентом) и статья Виктора Шендеровича «Путин и девочка на коньках». В тексте про Олимпиаду в Сочи писатель вспомнил Германию 1936-го. Материал был опубликован на сайте «Эха Москвы». В 2022 году радиостанция перестала существовать, а признанный иноагентом Шендерович покинул Россию.



В 2021 году президент Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за публичное «оскорбление» ветеранов и за реабилитацию нацизма. Поправки в законодательство предложила внести вице-спикер Госдумы Ирина Яровая в феврале. Это произошло после того, суд назначил политику Алексею Навальному 850 тысяч рублей штрафа по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко, снявшегося в ролике в поддержку поправок к Конституции.

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

