Навальному не удалось оспорить клевету на ветерана. Суд оставил приговор в силе

Ветеран Игнат Артеменко, которого оклеветал оппозиционер, в суд не пришел по состоянию здоровья и попросил рассмотреть апелляцию без его участия. Он также призвал оставить приговор в силе.

«Приговор Навальному по делу о клевете на ветерана судья [Наталья] Курышева оставляет без изменения, а апелляционную жалобу удовлетворять отказывается», — сообщает 29 апреля издание « Медиазона ».

Бабушкинский районный суд Москвы рассмотрел апелляционную жалобу на приговор по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко.

Адвокаты настаивали на отмене вынесенного приговора. Сторона защиты указывала, что Навальный выражал личное мнение, а его оценка относилась к неопределенной группе лиц.

В ходе заседания Навальный выступил с речью, во время которой судья делала ему замечания и просила говорить по материалам дела. «И [если] так продолжится и дальше, то наступит не только потерянное десятилетие, а украденное десятилетие», — заявил осужденный.

Навальный успел по видеосвязи пообщаться и со своей женой Юлией. Он рассказал ей о своем выходе из голодовки.

Дело о клевете было возбуждено в отношении Алексея Навального в июне прошлого года. 93-летний ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко возмутился после комментария Навального в YouTube об участии пенсионера в ролике о голосовании по поправкам к Конституции. 20 февраля суд признал оппозиционера виновным. Обвиняемому назначили наказание в виде штрафа в 850 000 рублей.

Алексей Навальный в настоящее время отбывает наказание по другому уголовному делу. В начале года суд заменил ему условный срок на реальный.