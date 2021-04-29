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Навальному не удалось оспорить клевету на ветерана. Суд оставил приговор в силе

Московский суд оставил в силе приговор Алексею Навальному по делу о клевете на ветерана

Бабушкинский районный суд Москвы рассмотрел апелляционную жалобу на приговор по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко.

«Приговор Навальному по делу о клевете на ветерана судья [Наталья] Курышева оставляет без изменения, а апелляционную жалобу удовлетворять отказывается», — сообщает 29 апреля издание «Медиазона».

Ветеран Игнат Артеменко, которого оклеветал оппозиционер, в суд не пришел по состоянию здоровья и попросил рассмотреть апелляцию без его участия. Он также призвал оставить приговор в силе.

Адвокаты настаивали на отмене вынесенного приговора. Сторона защиты указывала, что Навальный выражал личное мнение, а его оценка относилась к неопределенной группе лиц.

В ходе заседания Навальный выступил с речью, во время которой судья делала ему замечания и просила говорить по материалам дела. «И [если] так продолжится и дальше, то наступит не только потерянное десятилетие, а украденное десятилетие», — заявил осужденный.

Навальный успел по видеосвязи пообщаться и со своей женой Юлией. Он рассказал ей о своем выходе из голодовки.

Дело о клевете было возбуждено в отношении Алексея Навального в июне прошлого года. 93-летний ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко возмутился после комментария Навального в YouTube об участии пенсионера в ролике о голосовании по поправкам к Конституции. 20 февраля суд признал оппозиционера виновным. Обвиняемому назначили наказание в виде штрафа в 850 000 рублей.

Алексей Навальный в настоящее время отбывает наказание по другому уголовному делу. В начале года суд заменил ему условный срок на реальный.

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Комментарии (16)

Вашъ Хозяинъ
Лишний раз убеждаешься в прогнившей бесполезности судебной системы. Исход приговора всегда очевиден.
iphonedimona
А что были сомнения? В РФ есть две вещи не вызывающие сомнения, это "судебные решения" и "результаты выборов".
Виталий Кувшинов
Каков поп таков и приход.
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