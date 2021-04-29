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«Юляшка, встань на секундочку, посмотрю на тебя». Навальный поболтал с женой по видеосвязи в суде, пока судья не видела

Юлия Навальная пришла в суд по рассмотрению жалобы на приговор ее мужу о клевете

Бабушкинский районный суд Москвы рассматривает апелляционную жалобу на приговор по делу о клевете Навального на ветерана Игната Артеменко.

«Юляшка (Юлия Навальная. — Прим. ред.), если ты слышишь меня, встань на секундочку, я посмотрю на тебя», — цитирует 29 апреля просьбу Алексея Навального по видеосвязи в суде «Медиазона».

Супруга оппозиционера, которая сегодня приехала в суд, поднялась по просьбе мужа. «Я ужасно рад тебя видеть», — обрадовался Навальный.

Когда судья ушла, осужденный сообщил, что превратился в «жуткий скелет» после голодовки, а его вес вернулся к показателям 7-го класса. «Вчера я ел четыре ложки каши в день, сегодня пять, завтра будет шесть. Жду десять ложек — это будет прорыв», — рассказал Навальный о своем выходе из голодовки.

Оппозиционер посетовал, что врач рекомендовал ему есть зеленый салат, однако его нет. Он пошутил, что мог бы съесть рассаду на окне, но боится нового уголовного дела «Навальный съел все цветы».

Он также поинтересовался, сохранился ли в Москве масочный режим. Юлия ответила положительно.

Дело о клевете было возбуждено в отношении Алексея Навального в июне прошлого года. 93-летний ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко возмутился после комментария Навального в YouTube об участии пенсионера в ролике о голосовании по поправкам к Конституции. 20 февраля суд признал оппозиционера виновным.

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Комментарии (8)

Yerffej Ennyl
Прослезился.
Петров&Боширов
Вот не хотят дети кашу есть, а зря. Животворящая она. Съел дядя Леша ложечку - ножка пошла, съел две - подтягиваться стал.
RemyMartin
Портяны, стаааановись! Песню... зааапе-вай!
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