«Юляшка, встань на секундочку, посмотрю на тебя». Навальный поболтал с женой по видеосвязи в суде, пока судья не видела

Бабушкинский районный суд Москвы рассматривает апелляционную жалобу на приговор по делу о клевете Навального на ветерана Игната Артеменко.

«Юляшка (Юлия Навальная. — Прим. ред.), если ты слышишь меня, встань на секундочку, я посмотрю на тебя», — цитирует 29 апреля просьбу Алексея Навального по видеосвязи в суде «Медиазона».

Супруга оппозиционера, которая сегодня приехала в суд, поднялась по просьбе мужа. «Я ужасно рад тебя видеть», — обрадовался Навальный.

Когда судья ушла, осужденный сообщил, что превратился в «жуткий скелет» после голодовки, а его вес вернулся к показателям 7-го класса. «Вчера я ел четыре ложки каши в день, сегодня пять, завтра будет шесть. Жду десять ложек — это будет прорыв», — рассказал Навальный о своем выходе из голодовки.