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Шендерович* объявил, что покидает Россию из-за грозящего ему уголовного дела

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Писатель, поэт, публицист, драматург и журналист Виктор Шендерович* (признан иноагентом) принял решение уехать из России после заявления юристов компании «Конкорд» о возбуждении уголовного дела по статье «Клевета».

«Я всегда являлся по повесткам на допросы и в суды. Отчасти из любопытства, отчасти из доверия к судьбе и благоприобретенной в детстве веры — в торжество если не добра, то здравого смысла. <...> Но от личного участия в уголовном деле, которое мне светит по заявлению <...> Пригожина, я, пожалуй, воздержусь, и как раз из здравого смысла. <…> И я принял решение переждать снаружи», — написал Шендерович* 11 января в Facebook. По его словам, «продолжу исполнять функцию иностранного агента — снаружи от родины, зато без намордника». «Так и мне будет приятнее, и вам веселее», — резюмировал писатель.

В конце декабря компания «Конкорд» сообщила о передаче заявления в полицию Москвы о возбуждении уголовного дела в отношении писателя по статье «Клевета», объяснив, что тот в прямом эфире «Эха Москвы» допустил ложные высказывания о бизнесмене Пригожине.

24 декабря Приморский районный суд Санкт-Петербурга взыскал с «Эха Москвы» в пользу Евгения Пригожина 1 млн рублей, а с Шендеровича* — 100 тыс. рублей. Главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов проинформировал РБК о намерении обжаловать решение.

30 декабря писатель был включён Минюстом в список иноагентов.

* Включен в реестр иностранных агентов Минюста.

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Комментарии (33)

angel of death
Поддерживаю его решение свалить из этой убогой страны....

Жду, когда Моль подпишет свой же законопроект о возможности выхода из гражданства РФ в одностороннем порядке "в никуда".... Желаю получить паспорт Апатрида, т.к. после развала СССР Родины у меня нет, и я не ассоциирую себя с какими-то там "россиянами".
killbeachtrash
Была прекрасная программа "Куклы" и о ужас там были куклы "Гаранта Величия", Ельцина. Примакова и еще кого уже не помню. Сейчас такая программа уже невозможна, а так да у нас "свобода" для прессы.
Illusive Man
Ну, откуда у таких товарищей, неопределённой профессии, в любой момент есть деньги на переезд?
Не в Уолмарт же грузчиком его там возьмут.
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