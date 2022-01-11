Шендерович* объявил, что покидает Россию из-за грозящего ему уголовного дела

«Я всегда являлся по повесткам на допросы и в суды. Отчасти из любопытства, отчасти из доверия к судьбе и благоприобретенной в детстве веры — в торжество если не добра, то здравого смысла. <...> Но от личного участия в уголовном деле, которое мне светит по заявлению <...> Пригожина, я, пожалуй, воздержусь, и как раз из здравого смысла. <…> И я принял решение переждать снаружи», — написал Шендерович* 11 января в Facebook . По его словам, «продолжу исполнять функцию иностранного агента — снаружи от родины, зато без намордника». «Так и мне будет приятнее, и вам веселее», — резюмировал писатель.

Писатель, поэт, публицист, драматург и журналист Виктор Шендерович* (признан иноагентом) принял решение уехать из России после заявления юристов компании «Конкорд» о возбуждении уголовного дела по статье «Клевета».

В конце декабря компания «Конкорд» сообщила о передаче заявления в полицию Москвы о возбуждении уголовного дела в отношении писателя по статье «Клевета», объяснив, что тот в прямом эфире «Эха Москвы» допустил ложные высказывания о бизнесмене Пригожине.



24 декабря Приморский районный суд Санкт-Петербурга взыскал с «Эха Москвы» в пользу Евгения Пригожина 1 млн рублей, а с Шендеровича* — 100 тыс. рублей. Главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов проинформировал РБК о намерении обжаловать решение.

30 декабря писатель был включён Минюстом в список иноагентов.

* Включен в реестр иностранных агентов Минюста.

