Минюст перед Новым годом расширил список иноагентов. В него попали Шендерович*, Гельман* и Толоконникова*

Как сообщается на сайте ведомства 30 декабря, в список иноагентов дополнительно включены писатель Виктор Шендерович*, участница Pussy Riot Надежда Толоконникова*, галерист Марат Гельман*, главред издания «Холод» Таисия Бекбулатова*, участница Pussy Riot Вероника Никульшина*, журналистка Елена Владыкин*, Андрей Алексеев* и Иван Беляев*.
«Данное решение было принято на основании документов, поступивших от уполномоченных органов государственной власти», — уточнили в Минюсте «Интерфаксу».
*Включен в реестр иностранных агентов Минюста.