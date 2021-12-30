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Минюст перед Новым годом расширил список иноагентов. В него попали Шендерович*, Гельман* и Толоконникова*

Министерство юстиции РФ добавило 8 человек в список физлиц-иностранных агентов.

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Как сообщается на сайте ведомства 30 декабря, в список иноагентов дополнительно включены писатель Виктор Шендерович*, участница Pussy Riot Надежда Толоконникова*, галерист Марат Гельман*, главред издания «Холод» Таисия Бекбулатова*, участница Pussy Riot Вероника Никульшина*, журналистка Елена Владыкин*, Андрей Алексеев* и Иван Беляев*.

«Данное решение было принято на основании документов, поступивших от уполномоченных органов государственной власти», — уточнили в Минюсте «Интерфаксу».

*Включен в реестр иностранных агентов Минюста.

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Комментарии (23)

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А Гельмана то за что притянули?
altnec
Однако, для чукчи Шкулева, именно этого и добивались, на что он самоотверженно и откликнулся.
Любопытно одно, чем Шкулев воняет по утру, когда чем то испражняет свою достойную уважения лицо?
Денеб
Поздравления Виктору Анатольевичу! Со столь высокой оценкой его деятельности писателя-сатирика и общественного деятеля!
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