По ком звонит телеком. Санкции и перебои с импортом грозят проблемами сотовой связи

Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Один из ключевых западных поставщиков оборудования — Nokia — объявил о прекращении отгрузки в Россию еще в начале марта. В России его клиентами являются операторы МТС, «Вымпелком» («Билайн»), «Мегафон» и «Теле2». В ноябре 2021 года компания договорилась с российским производителем серверов и систем хранения данных Yadro о создании совместного предприятия для производства базовых станций 4G и 5G.

Nokia — важный, но далеко не главный производитель оборудования для российских сотовых сетей. Ключевые производители оборудования для России все же сосредоточены в Китае, к примеру Huawei. Как сообщают российские СМИ со ссылкой на западную прессу, четыре его российских исследовательских центра объявили о наборе новых сотрудников, в том числе в области машинного обучения — в Новосибирске, распознавания речи — в Петербурге, и анализа big data — в Нижнем Новгороде. Однако на китайские компании оказывается заметное давление со стороны США. Тот же Huawei уже ощутил тяжесть американских санкций, из-за которых в прошлом году продажи потребительских товаров у него упали вдвое, а общая выручка — на 29%. Так что пока задержки в поставках из Китая объясняются новой вспышкой коронавируса и общими проблемами в мировой логистике.



Пятый, пятый, прием?

Шумно запущенная еще год назад одним из операторов тестовая сеть 5G на центральных улицах Петербурга (а еще раньше — в Кронштадте) продолжает работать. Однако с прошлого лета никаких новостей о ней нет. Формально — из-за бюрократических проволочек. Власти никак не могут освободить нужные частоты. Но есть и другая сторона медали: анонсированное «Ростехом» в августе начало производства оборудования для развертывания сетей 5G пока в самом начале пути. В соответствии с решением правительства новый стандарт связи должен развиваться только на отечественном оборудовании. Именно поэтому, кстати, Nokia и искала (успешно) себе партнера в России, чтобы локализовать тут производство. Но сейчас этот проект, выходит, поставлен на паузу, и получается замкнутый круг.

У уже развернутых в Петербурге и окрестностях (кроме Кронштадта это, к примеру, территория «Экспофорума») сетей 5G есть ряд проблем. «Здесь сеть развёрнута по технологии DSS. Это низкие частоты. А для коммерции нужны 3,4–3,8 Ггц. Их нет», — объясняет «Фонтанке» представитель одного из операторов. Ранее операторы весьма сдержанно отзывались о применении этой технологии и заявляли о том, что с нетерпением ждут, когда им предоставят наиболее подходящие частоты. Но российские силовики уже долгие годы не отдают для гражданских нужд требуемые диапазоны. Операторы тестируют разные технологии и ведут долгие переговоры с чиновниками. Ожидалось, что итоги исследований будут обнародованы в I квартале 2022 года, и после этого может быть принято какое-то положительное решение. Но, похоже, информационный фон оказался не очень подходящим для новостей о прорывах в телекоме.



«Фонтанка» обратилась ко всем четырем сотовым операторам с просьбой рассказать, как санкции и трудности с логистикой влияют на их инвестиционные программы и какие сложности они видят в обозримом будущем.

«Сейчас мы сосредоточены на обеспечении бесперебойной работы сети и реализации ранее запланированных проектов. Что касается дальнейшей стратегии, мы будем внимательно следить за текущей ситуацией и корректировать планы, если это будет необходимо», — рассказали в «Мегафоне». При этом в компании подтвердили, что без выделения частот в диапазоне 3,4–3,8 Ггц «скорейшее развитие новых технологий в России не представляется возможным».

Три других оператора предпочли оставить вопросы «Фонтанки» без ответов. На уточняющие вопросы к одному из них, сохраняются ли озвученные год назад планы многомиллиардных инвестиций в развитие сети в Петербурге, ответ был такой: «Все обязательства будут выполнены в полном объёме».

Элементарные проблемы

«Сейчас никто ничего не скажет, — понимает операторов глава ИАА Telecomdaily Денис Кусков. — Главная проблема — полное отсутствие своего собственного российского оборудования, и если это все сломается и встанет, то чинить будет нечем. Текущие технологии — 3G и 4G — заменить уже ничем невозможно, ведь бессмысленно разрабатывать свою технику для старых технологий. Пятое поколение мы ждем у «Ростеха», но когда оно появится — непонятно».



«Думаю, что этот год пройдет нормально, потому что операторы сделали себе запасы на складах и есть чем заменить выходящее из строя оборудование. Единственное, скорее всего, будет поставлено на паузу развитие в отдаленных регионах, — рассуждает Денис Кусков. — А вот через год, если ситуация с импортом и санкциями не устаканится, будут проблемы. Возможно, нас ждет ситуация, когда из каких-то деревушек базовые станции будут снимать и переставлять в города, там, где они выйдут из строя».

Глава аналитического агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин считает, что главным риском для будущего развития сетей остается все же не опасность потерять поставки из-за рубежа, а валютные риски и общее снижение покупательной способности у россиян — потребителей услуг операторов.

«Как бы с юмором мы ни относились к этому, но за последние годы в России уже сложился определенный пул производителей телеком-оборудования. «Элтекс», НПК РОТЕК, «Оптел», «Эмилинк МСК», КБ «Пульсар-телеком», «Связьстройдеталь» — все они так или иначе действительно выпускают продукцию, которой можно заменить импортное оборудование. Другое дело, что все они сильно зависят от импортной элементной базы, и с этим пока ничего сделать нельзя», — говорит Юрий Брюквин.



Впрочем, справедливости ради стоит отметить, что пока что операторы действительно отчитываются о расширении и развитии своих сетей и сервисов. К примеру, «Мегафон» и «Билайн» рассказывают об увеличении в Петербурге скорости и расширении сети мобильного интернета и расширении емкости резерва облачной инфраструктуры. МТС и Tele2 также рапортуют об успехах. Правда, есть и ложки дегтя. К примеру, аналитики уже заметили снижение скорости мобильного интернета в России и прогнозируют ее дальнейшее падение.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

