Аналитики заметили снижение скорости мобильного интернета в России и прогнозируют ее дальнейшее падение

Средняя скорость мобильного интернета с ноября 2021 года к февралю 2022 года упала на 0,6 Мб/сек — с 21,7 Мб/сек до 21,1 Мб/сек. Об этом 31 марта сообщает vc.ru, ссылаясь на исследования аналитиков TelecomDaily, проанализировавших данные МТС, «Мегафона», «Билайна» и Tele2.
Наиболее быстрым оказался интернет «Мегафона», средняя скорость которого по всей России составляет 33,2 Мб/сек — минимум на 70% выше, чем у остальных операторов.
По мнению экспертов, замедление связано с ростом трафика. По их словам, модернизация сетей «не способна компенсировать рост нагрузки», дополнительные опасения вызывают санкции, которые могут «ограничить или даже остановить» улучшения инфраструктуры.
Как отметил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков, значительный объем интернет-инфраструктуры построен на оборудовании Nokia, Ericsson и другом. Его дальнейшая стоимость с учетом роста курса валюты и стратегия работы с компаниями вызывают вопросы.
«В более выигрышном положении находятся сети на оборудовании китайской Huawei — скорее всего, такое оборудование будет поставляться и далее, но его цена тоже вырастет», — добавил он.
Эксперт отметил, что ситуация негативно влияет на объемы инвестиций и темпы модернизации сетевой инфраструктуры, поскольку фирмы оказывают свои услуги в рублях и получают выручку в российской валюте.
«Вероятно, стоит задуматься о переносе в Россию производств сетевого оборудования либо о создании собственных мощностей, чтобы не зависеть от санкций или валютных колебаний. Пока же можно констатировать, что средняя скорость мобильного интернета в России будет снижаться и далее», — подытожил Кусков.
Ранее Минцифры РФ рекомендовало операторам мобильной связи «исключить неограниченное потребление трафика» для исполнения президентского указа от 16 марта «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в России». В документе говорится о необходимости сохранения устойчивого функционирования инфраструктуры связи.