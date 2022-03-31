FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: 0
84.09р93.70р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Аналитики заметили снижение скорости мобильного интернета в России и прогнозируют ее дальнейшее падение

12
Печать

Средняя скорость мобильного интернета с ноября 2021 года к февралю 2022 года упала на 0,6 Мб/сек — с 21,7 Мб/сек до 21,1 Мб/сек. Об этом 31 марта сообщает vc.ru, ссылаясь на исследования аналитиков TelecomDaily, проанализировавших данные МТС, «Мегафона», «Билайна» и Tele2.

Наиболее быстрым оказался интернет «Мегафона», средняя скорость которого по всей России составляет 33,2 Мб/сек — минимум на 70% выше, чем у остальных операторов.

По мнению экспертов, замедление связано с ростом трафика. По их словам, модернизация сетей «не способна компенсировать рост нагрузки», дополнительные опасения вызывают санкции, которые могут «ограничить или даже остановить» улучшения инфраструктуры.

Как отметил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков, значительный объем интернет-инфраструктуры построен на оборудовании Nokia, Ericsson и другом. Его дальнейшая стоимость с учетом роста курса валюты и стратегия работы с компаниями вызывают вопросы.

«В более выигрышном положении находятся сети на оборудовании китайской Huawei — скорее всего, такое оборудование будет поставляться и далее, но его цена тоже вырастет», — добавил он.

Эксперт отметил, что ситуация негативно влияет на объемы инвестиций и темпы модернизации сетевой инфраструктуры, поскольку фирмы оказывают свои услуги в рублях и получают выручку в российской валюте.

«Вероятно, стоит задуматься о переносе в Россию производств сетевого оборудования либо о создании собственных мощностей, чтобы не зависеть от санкций или валютных колебаний. Пока же можно констатировать, что средняя скорость мобильного интернета в России будет снижаться и далее», — подытожил Кусков.

Ранее Минцифры РФ рекомендовало операторам мобильной связи «исключить неограниченное потребление трафика» для исполнения президентского указа от 16 марта «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в России». В документе говорится о необходимости сохранения устойчивого функционирования инфраструктуры связи.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (12)

allyouneedislove
не расстраивайтесь - часть свалило, часть свалит... итог - нагрузка на ресурсы сети снизятся, и трафик восстановится =Р
Андрей Ник
Очень давно заметил,что приезжие со Средней Азии и др.,общаются по большей части в видеоформате,они это впервые увидели и этим пользуются,а там трафик в разы снижается.
Dpa
🙂ну блин придётся терпеть, скоро вернёмся к истокам, когда бесплатно были только первые 5 секунд)) если кто помнит))
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний