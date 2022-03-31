Аналитики заметили снижение скорости мобильного интернета в России и прогнозируют ее дальнейшее падение

Средняя скорость мобильного интернета с ноября 2021 года к февралю 2022 года упала на 0,6 Мб/сек — с 21,7 Мб/сек до 21,1 Мб/сек. Об этом 31 марта сообщает vc.ru, ссылаясь на исследования аналитиков TelecomDaily, проанализировавших данные МТС, «Мегафона», «Билайна» и Tele2.



Наиболее быстрым оказался интернет «Мегафона», средняя скорость которого по всей России составляет 33,2 Мб/сек — минимум на 70% выше, чем у остальных операторов.



По мнению экспертов, замедление связано с ростом трафика. По их словам, модернизация сетей «не способна компенсировать рост нагрузки», дополнительные опасения вызывают санкции, которые могут «ограничить или даже остановить» улучшения инфраструктуры.

