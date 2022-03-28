Россияне могут лишиться последнего безлимитного интернета. Минцифры разослало рекомендации мобильным операторам

Минцифры рекомендует операторам мобильной связи «исключить неограниченное потребление трафика», в том числе ввести ограничения на безлимитных тарифах. Об этом со ссылкой на копию письма за подписью министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева 28 марта сообщает РБК.
В письме также рекомендуется «сбалансировать объемы потребляемого трафика» абонентами в рамках тарифных планов, предусмотрев «разумное сокращение таких объемов». Мера объясняется обеспечением исполнения президентского указа от 16 марта «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в России». В нем говорится о необходимости обеспечения устойчивого функционирования инфраструктуры связи.
«В условиях внешнего санкционного давления и сокращений доступности иностранного оборудования необходимо найти баланс по поддержанию и развитию мобильных сетей. Мы принимаем меры для разумного потребления трафика при сохранении качества и доступности основных цифровых сервисов и услуг», — прокомментировал это решение представитель Минцифры.
Представители мобильных операторов назвали рекомендации рациональными и своевременными, но официально не стали говорить, как будут воплощать их в жизнь.
К осени 2021 года операторы начали отказываться от безлимитных тарифов. Неограниченного трафика лишили новых абонентов.