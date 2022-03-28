Россияне могут лишиться последнего безлимитного интернета. Минцифры разослало рекомендации мобильным операторам

Минцифры рекомендует операторам мобильной связи «исключить неограниченное потребление трафика», в том числе ввести ограничения на безлимитных тарифах. Об этом со ссылкой на копию письма за подписью министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева 28 марта сообщает РБК.

В письме также рекомендуется «сбалансировать объемы потребляемого трафика» абонентами в рамках тарифных планов, предусмотрев «разумное сокращение таких объемов». Мера объясняется обеспечением исполнения президентского указа от 16 марта «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в России». В нем говорится о необходимости обеспечения устойчивого функционирования инфраструктуры связи.

