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Россияне могут лишиться последнего безлимитного интернета. Минцифры разослало рекомендации мобильным операторам

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Минцифры рекомендует операторам мобильной связи «исключить неограниченное потребление трафика», в том числе ввести ограничения на безлимитных тарифах. Об этом со ссылкой на копию письма за подписью министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева 28 марта сообщает РБК.

В письме также рекомендуется «сбалансировать объемы потребляемого трафика» абонентами в рамках тарифных планов, предусмотрев «разумное сокращение таких объемов». Мера объясняется обеспечением исполнения президентского указа от 16 марта «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в России». В нем говорится о необходимости обеспечения устойчивого функционирования инфраструктуры связи.

«В условиях внешнего санкционного давления и сокращений доступности иностранного оборудования необходимо найти баланс по поддержанию и развитию мобильных сетей. Мы принимаем меры для разумного потребления трафика при сохранении качества и доступности основных цифровых сервисов и услуг», — прокомментировал это решение представитель Минцифры.

Представители мобильных операторов назвали рекомендации рациональными и своевременными, но официально не стали говорить, как будут воплощать их в жизнь.

К осени 2021 года операторы начали отказываться от безлимитных тарифов. Неограниченного трафика лишили новых абонентов.

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Комментарии (52)

Nazariuss
Безлимит обходится по моему тарифу не бесплатно, а по 8 рублей в день, и снимается каждые сутки. У Минцифра одна песня : когда тариф им казался дешевым, они придумывали межрегиональный исходящий роуминг, когда началась пандемия, насильно обязали повысить тарифы, теперь когда тариф более или менее у траивает, пррдлагают убрать безлимитку, вредители какие то...
pulkovoserg
А где российское оборудование? Неужели с 2014 года так ничего и не сделали? Не смогли даже датчики для систем АБС сделать. И теперь выпускаемые "авто" на вазе многих отправят в последний путь.
Никакого сокращения трафика! Я против ! Делайте и выпускайте оборудование , детали, запчасти, стройте заводы и фабрики !
Hmyr’
Всё правильно. Пора откладывать в сторону смартфон, и брать в руки вилы. Пропаганда из ТВ всё равно полезному не научит, а с вилами в руках любая информация воспринимается лучше. Для того, кто стоит напротив.
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