«МегаФон» увеличит скорость интернета на 30%

Скорость планируется увеличить для активных абонентов, которые пользуются максимальными тарифными планами, рассказали в компании «МегаФон». Для них будет включена опция pre-5G, которая увеличивает обычную скорость интернета на 30%.

«Когда появилась связь LTE, используемые в ней технологии можно было применять и для улучшения качества предыдущего стандарта 3G», — рассказал Forbes руководитель по архитектуре радио и опорной сети «Мегафона» Дмитрий Точилин . — То же самое касается и стандарта 5G. Пока он еще массово не используется в России, но опробованные на этом стандарте технологии позволяют улучшить качество связи и управление трафиком в стандарте LTE».