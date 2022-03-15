«МегаФон» увеличит скорость интернета на 30%

Скорость планируется увеличить для активных абонентов, которые пользуются максимальными тарифными планами, рассказали в компании «МегаФон». Для них будет включена опция pre-5G, которая увеличивает обычную скорость интернета на 30%.
«Когда появилась связь LTE, используемые в ней технологии можно было применять и для улучшения качества предыдущего стандарта 3G», — рассказал Forbes руководитель по архитектуре радио и опорной сети «Мегафона» Дмитрий Точилин . — То же самое касается и стандарта 5G. Пока он еще массово не используется в России, но опробованные на этом стандарте технологии позволяют улучшить качество связи и управление трафиком в стандарте LTE».
По его словам, дополнительные технологии позволят разводить клиентов по разным каналам, чтобы минимизировать влияние помех и грамотно управлять трафиком. Подключиться к опции pre-5G за дополнительную плату смогут абоненты и других тарифных планов, если у них есть потребность в более высокой скорости. При этом в компании не рекомендуют использовать эту опцию владельцам старых или дешевых моделей устройств, т.к. они могут не поддерживать все технологии, а значит, эффект может быть хуже.
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