«МегаФон», «ВымпелКом» и «Ростелеком» будут вместе расчищать радиочастоты под сети 5G

«ВымпелКом», «МегаФон» и «Ростелеком» будут вместе решать вопрос об обеспечении радиочастотами для запуска сетей связи 5G в России. Операторы получат равные доли в уставном капитале совместного предприятия ООО «Новые цифровые решения» (НЦР).
Соглашение на Петербургском международном экономическом форуме подписали генеральный директор «МегаФона» Геворк Вермишян, президент «ВымпелКома» Рашид Исмаилов и президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.
«Новые цифровые решения» организуют тестирование на электромагнитную совместимость (ЭМС), проведут исследования возможности использования полос радиочастотного спектра для строительства сетей стандарта 5G, а также займутся высвобождением радиочастотного спектра от действующих радиоэлектронных средств различного назначения в диапазонах, приемлемых для развертывания сетей 5G (включая, но не ограничиваясь 694–790 МГц, 3,4–3,8 ГГц, 4,4–4,99 ГГц, 24,25–29,5 ГГц).
«За последние несколько лет в рамках пилотных проектов телеком-операторы протестировали возможности 5G в различных диапазонах и с использованием всех доступных видов оборудования, такой совместный опыт поможет двигаться дальше к коммерческим запускам сетей пятого поколения в наиболее эффективных диапазонах частот с оптимальной стоимостью реализации. Мы видим востребованность связи нового поколения со стороны бизнеса и абонентов и рассчитываем, что уже в ближайшее время сможем обеспечить основу для развития новых технологий в стране», — отметил генеральный директор «МегаФона» Геворк Вермишян.
«Дефицит частот, пригодных для создания сетей 5G в России, один из самых важных сдерживающих факторов, — отметил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. — У СП впереди очень большой объем работ по поиску и высвобождению радиочастотных ресурсов, учитывая весь комплекс вопросов — регуляторных, организационных, технических, экономических. Результатом работы НЦР должна стать объективная полноценная картина частотного ресурса, доступного для строительства сетей пятого поколения в России. Эти данные позволят принимать более взвешенные решения как государству на всех уровнях регулирования, так и операторам мобильной связи по выстраиванию эффективного бизнеса на базе сетей нового поколения».
«Уже сейчас общее количество операторов, эксплуатирующих коммерческие сети 5G, достигло 157 в 62 странах мира, но среди этих стран пока нет нашей страны, — отметил президент «ВымпелКома» Рашид Исмаилов. — Внедрение 5G в России начало отставать от мирового тренда, перед нами стоят серьезные вызовы, нужно решить проблему дефицита частот, нормативные, организационные и технические вопросы внедрения новой технологии. Решить эти проблемы в одиночку не под силу даже крупным операторам».
В апреле 2021 года Федеральная антимонопольная служба согласовала заключение соглашения между «ВымпелКомом», «МегаФоном» и «Ростелекомом», учитывая, что доступ к радиочастотам получат все участники рынка мобильной связи.